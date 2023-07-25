Тюменца приговорили к колонии за кражу трех тысяч у собутыльницы

Жителя Сорокинского района (Тюменская область) Геннадия Петрова приговорили к лишению свободы за кражу трех тысяч рублей с банковской карты собутыльницы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«16 ноября 2022 года Геннадий находился в гостях у гражданки Н., где они распивали спиртное. Когда женщина уснула, Геннадий подошел к куртке, висевшей на двери в комнате дома, и достал из кармана куртки банковскую карту. После этого, зная пин-код, снял в банкомате деньги в общей сумме 3000 рублей», — рассказали в суде подробности дела.
В суде мужчина признал вину и вернул потерпевшей деньги. Несмотря на это, суд приговорил Петрова к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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