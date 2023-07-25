Тюменский губернатор Моор поздравил участницу ВОВ со 100-летним юбилеем. Фото

26 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Тамаре Тарасюк из Ишима исполнилось 100 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Участник Великой Отечественной войны Тамара Михайловна Тарасюк из Ишима отмечает 26 июля 100-летний юбилей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Поздравительную телеграмму ветерану направил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ваш человеческий и воинский подвиги навечно вписаны в историю нашего Отечества и служат для всех нас примером патриотизма, отваги, готовности пожертвовать собой во имя общего блага», — отметил глава региона. Также губернатор выразил Тамаре Михайловне благодарность от лица всех жителей Тюменской области и пожелал крепкого здоровья и благополучия. По данным департамента соцразвития, Тамара Михайловна родилась 26 июля 1923 года. В июле 1941 года окончила фельдшерско-акушерскую школу в Торжке Калининской области. 21 октября этого же года призвана в армию. В составе 914 стрелкового полка 246 стрелковой дивизии Тамара Михайловна воевала на Калининском, Центральном, Западном, Украинском фронтах, принимала участие в битве на Курской дуге. Была санинструктором, командиром санитарного взвода, помощником начальника медицинского снабжения дивизии. Ей было присвоено звание старшего лейтенанта медицинской службы. В 1948 году с мужем, ветераном войны Федором Тарасюком, приехала в Ишим. Фото: администрация Ишима

Участник Великой Отечественной войны Тамара Михайловна Тарасюк из Ишима отмечает 26 июля 100-летний юбилей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Поздравительную телеграмму ветерану направил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ваш человеческий и воинский подвиги навечно вписаны в историю нашего Отечества и служат для всех нас примером патриотизма, отваги, готовности пожертвовать собой во имя общего блага», — отметил глава региона. Также губернатор выразил Тамаре Михайловне благодарность от лица всех жителей Тюменской области и пожелал крепкого здоровья и благополучия. По данным департамента соцразвития, Тамара Михайловна родилась 26 июля 1923 года. В июле 1941 года окончила фельдшерско-акушерскую школу в Торжке Калининской области. 21 октября этого же года призвана в армию. В составе 914 стрелкового полка 246 стрелковой дивизии Тамара Михайловна воевала на Калининском, Центральном, Западном, Украинском фронтах, принимала участие в битве на Курской дуге. Была санинструктором, командиром санитарного взвода, помощником начальника медицинского снабжения дивизии. Ей было присвоено звание старшего лейтенанта медицинской службы. В 1948 году с мужем, ветераном войны Федором Тарасюком, приехала в Ишим.