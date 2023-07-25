25 июля 2023

Продюсер Фадеев высказался о певце Shaman

Продюсер Максим Фадеев: благодарен Shaman за смелость
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, шаман певец
Фадеев поблагодарил певца Shaman за cмелость и позицию Фото:

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, поделился своим мнением о российском артисте Shaman (Ярослав Дронов). О своем отношении к исполнителю он рассказал в интервью журналистам.

«Я ему очень благодарен за смелость и позицию. Хороший парень [певец Shaman]. Пусть старается, делает музыку», — сказал свое мнение о певце Фадеев в интервью для издания «Российская газета».

Также продюсер высказался о тех артистах, которые покинули Россию после начала спецоперации. По словам Фадеева, те уехавшие, кто «возомнил себя новой большой волной русской эмиграции» скоро поймут, что они неинтересны коренным жителям, а на смену эйфории придет бесславие. Также музыкант отметил, что в основном на концерт сбежавших артистов ходят эмигранты.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев раскрыл причину конфликта с певицей Наргиз. Он назвал свою бывшую подопечную воровкой, потому что артистка продолжает исполнять на концертах его песни, несмотря на его запрет.

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, поделился своим мнением о российском артисте Shaman (Ярослав Дронов). О своем отношении к исполнителю он рассказал в интервью журналистам. «Я ему очень благодарен за смелость и позицию. Хороший парень [певец Shaman]. Пусть старается, делает музыку», — сказал свое мнение о певце Фадеев в интервью для издания «Российская газета». Также продюсер высказался о тех артистах, которые покинули Россию после начала спецоперации. По словам Фадеева, те уехавшие, кто «возомнил себя новой большой волной русской эмиграции» скоро поймут, что они неинтересны коренным жителям, а на смену эйфории придет бесславие. Также музыкант отметил, что в основном на концерт сбежавших артистов ходят эмигранты. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев раскрыл причину конфликта с певицей Наргиз. Он назвал свою бывшую подопечную воровкой, потому что артистка продолжает исполнять на концертах его песни, несмотря на его запрет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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