В Тюмени сбили 8-летнего ребенка на самокате

27 июля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Ребенок травмирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 26 июля сбили 8-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок выезжал из-за припаркованных автомобилей. «Вчера вечером во дворе дома по улице Ростовцева, 26 автомобилем „Hyundai“ сбит 8-летний ребенок. Предварительно, мальчик на механическом самокате выехал из-за припаркованных автомобилей. Ребенок травмирован», — говорится в сообщении ведомства. Также 26 июля сбили 8-летнюю девочку во дворе дома по улице Стахановцев. Как сообщили в пресс-службе, ребенок выбежал из-за стоящих машин. Водитель, сбивший девочку, не успел затормозить.

В Тюмени 26 июля сбили 8-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок выезжал из-за припаркованных автомобилей. «Вчера вечером во дворе дома по улице Ростовцева, 26 автомобилем „Hyundai“ сбит 8-летний ребенок. Предварительно, мальчик на механическом самокате выехал из-за припаркованных автомобилей. Ребенок травмирован», — говорится в сообщении ведомства. Также 26 июля сбили 8-летнюю девочку во дворе дома по улице Стахановцев. Как сообщили в пресс-службе, ребенок выбежал из-за стоящих машин. Водитель, сбивший девочку, не успел затормозить.