26 июля 2023

В Тюмени сбили 8-летнего ребенка на самокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Челябинск, парень, самокат, дети, мальчик, пацан, дорога, мальчишка, детская безопасность
Ребенок травмирован Фото:

В Тюмени 26 июля сбили 8-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок выезжал из-за припаркованных автомобилей.

«Вчера вечером во дворе дома по улице Ростовцева, 26 автомобилем „Hyundai“ сбит 8-летний ребенок. Предварительно, мальчик на механическом самокате выехал из-за припаркованных автомобилей. Ребенок травмирован», — говорится в сообщении ведомства.

Также 26 июля сбили 8-летнюю девочку во дворе дома по улице Стахановцев. Как сообщили в пресс-службе, ребенок выбежал из-за стоящих машин. Водитель, сбивший девочку, не успел затормозить.

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В Тюмени 26 июля сбили 8-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок выезжал из-за припаркованных автомобилей. «Вчера вечером во дворе дома по улице Ростовцева, 26 автомобилем „Hyundai“ сбит 8-летний ребенок. Предварительно, мальчик на механическом самокате выехал из-за припаркованных автомобилей. Ребенок травмирован», — говорится в сообщении ведомства. Также 26 июля сбили 8-летнюю девочку во дворе дома по улице Стахановцев. Как сообщили в пресс-службе, ребенок выбежал из-за стоящих машин. Водитель, сбивший девочку, не успел затормозить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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