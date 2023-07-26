В Тюмени сбили 8-летнего ребенка на самокате

Ребенок травмирован
В Тюмени 26 июля сбили 8-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок выезжал из-за припаркованных автомобилей.
«Вчера вечером во дворе дома по улице Ростовцева, 26 автомобилем „Hyundai“ сбит 8-летний ребенок. Предварительно, мальчик на механическом самокате выехал из-за припаркованных автомобилей. Ребенок травмирован», — говорится в сообщении ведомства.
Также 26 июля сбили 8-летнюю девочку во дворе дома по улице Стахановцев. Как сообщили в пресс-службе, ребенок выбежал из-за стоящих машин. Водитель, сбивший девочку, не успел затормозить.
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