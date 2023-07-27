Бывший руководитель Курганского УФНС Владимир Рыжук получил ранение во время боевых действий в зоне СВО, куда попал из колонии. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к налоговому ведомству.
«Судимый за коррупцию бывший глава курганской налоговой Владимир Рыжук получил ранение на СВО, куда он отправился из колонии», — рассказали источники. Экс-налоговик успешно прошел лечение после полученного ранения.
По версии собеседников редакции, Рыжук предпочел колонии зону боевых действий. Он воспользовался предложением и заключил контракт по линии ЧВК «Вагнер». О том, где в настоящее время находится вылечившийся Рыжук, источникам неизвестно.
Экс-глава налоговой был приговорен в 2019 году к 8,5 года лишения свободы за совершение коррупционных преступлений. Рыжука признали виновным в растрате вверенного имущества и получении взятки в крупном размере. Сам Рыжук вину не признал.
URA.RU не смогло получить комментарий от самого экс-главы налоговой. Редакция не располагает номером его телефона.
Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд решил судьбу бывшего начальника УФНС по Курганской области. Жалоба защитника бывшего госслужащего на приговор была отклонена.
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