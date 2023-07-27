Следователи раскрыли причину смерти пациента курганской больницы

Курганец умер в больнице из-за загоревшегося светильника

Курганец пострадал в больнице из-за неисправного светильника в палате Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета по Курганской области завершили расследование смерти пациента Щучанской районной больницы (ЦРБ), который погиб в результате возгорания в палате. Согласно результатам расследования, причиной происшествия стало нарушение техники пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте курганского Следкома.

«В рамках предварительного следствия установлено, что после полуночи 5 октября 2022 года в одной из палат терапевтического отделения районной больницы по причине аварийного пожароопасного режима работы подвесного светильника произошло возгорание. По версии следствия, нарушения требований пожарной безопасности, допущенные обвиняемым, привели к несвоевременному оповещению персонала и пациентов больницы о возникшем пожаре», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники Щучанской ЦРБ из-за неисправности не успели вовремя оказать помощь пострадавшему. Также персонал больницы не смог предупредить о возгорании пожарных. Сотрудники Следкома по Курганской области пояснили, что к ответственности привлекут специалиста по ГО и ЧС данного медучреждения. Сообщается, что материалы расследования направлены в суд.

Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице в пожаре погиб пациент. Сообщалось, что мужчина пострадал из-за того, что загорелась палата в терапевтическом отделении. Позднее следователи возбудили уголовное дело.