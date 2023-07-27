27 июля 2023

Следователи раскрыли причину смерти пациента курганской больницы

Курганец умер в больнице из-за загоревшегося светильника
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, каталка, больничный коридор, больница
Курганец пострадал в больнице из-за неисправного светильника в палате Фото:

Сотрудники Следственного комитета по Курганской области завершили расследование смерти пациента Щучанской районной больницы (ЦРБ), который погиб в результате возгорания в палате. Согласно результатам расследования, причиной происшествия стало нарушение техники пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте курганского Следкома.

«В рамках предварительного следствия установлено, что после полуночи 5 октября 2022 года в одной из палат терапевтического отделения районной больницы по причине аварийного пожароопасного режима работы подвесного светильника произошло возгорание. По версии следствия, нарушения требований пожарной безопасности, допущенные обвиняемым, привели к несвоевременному оповещению персонала и пациентов больницы о возникшем пожаре», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники Щучанской ЦРБ из-за неисправности не успели вовремя оказать помощь пострадавшему. Также персонал больницы не смог предупредить о возгорании пожарных. Сотрудники Следкома по Курганской области пояснили, что к ответственности привлекут специалиста по ГО и ЧС данного медучреждения. Сообщается, что материалы расследования направлены в суд.

Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице в пожаре погиб пациент. Сообщалось, что мужчина пострадал из-за того, что загорелась палата в терапевтическом отделении. Позднее следователи возбудили уголовное дело.

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Сотрудники Следственного комитета по Курганской области завершили расследование смерти пациента Щучанской районной больницы (ЦРБ), который погиб в результате возгорания в палате. Согласно результатам расследования, причиной происшествия стало нарушение техники пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте курганского Следкома. «В рамках предварительного следствия установлено, что после полуночи 5 октября 2022 года в одной из палат терапевтического отделения районной больницы по причине аварийного пожароопасного режима работы подвесного светильника произошло возгорание. По версии следствия, нарушения требований пожарной безопасности, допущенные обвиняемым, привели к несвоевременному оповещению персонала и пациентов больницы о возникшем пожаре», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники Щучанской ЦРБ из-за неисправности не успели вовремя оказать помощь пострадавшему. Также персонал больницы не смог предупредить о возгорании пожарных. Сотрудники Следкома по Курганской области пояснили, что к ответственности привлекут специалиста по ГО и ЧС данного медучреждения. Сообщается, что материалы расследования направлены в суд. Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице в пожаре погиб пациент. Сообщалось, что мужчина пострадал из-за того, что загорелась палата в терапевтическом отделении. Позднее следователи возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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