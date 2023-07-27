В ЯНАО два рыбака утонули в 10 метрах от берега

28 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

В Тазовском районе двое рыбаков утонули в 10 метрах от берега Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО, неподалеку от села Газ-Сале, утонули два рыбака. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. ЧП произошло в десяти метрах от берега. «О происшествии стало известно ночью 28 июля. Проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили подробности происшествия. Мужчины рыбачили на карьере и при проверке сетей выпали из резиновой лодки. ЧП произошло в десяти метрах от берега, но выплыть рыбакам не удалось. Планируются поисково-спасательные работы. Рыбакам было около 30 лет, они были одеты в костюмы защитного цвета и находились в лодке без спасательных жилетов.

В Тазовском районе ЯНАО, неподалеку от села Газ-Сале, утонули два рыбака. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. ЧП произошло в десяти метрах от берега. «О происшествии стало известно ночью 28 июля. Проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили подробности происшествия. Мужчины рыбачили на карьере и при проверке сетей выпали из резиновой лодки. ЧП произошло в десяти метрах от берега, но выплыть рыбакам не удалось. Планируются поисково-спасательные работы. Рыбакам было около 30 лет, они были одеты в костюмы защитного цвета и находились в лодке без спасательных жилетов.