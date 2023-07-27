27 июля 2023
26 июля 2023

В ЯНАО два рыбака утонули в 10 метрах от берега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
река Вишера. Пермь, моторная лодка, природа, отдых на реке, вишера, шторм на реке
В Тазовском районе двое рыбаков утонули в 10 метрах от берега Фото:

В Тазовском районе ЯНАО, неподалеку от села Газ-Сале, утонули два рыбака. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. ЧП произошло в десяти метрах от берега.

«О происшествии стало известно ночью 28 июля. Проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили подробности происшествия. Мужчины рыбачили на карьере и при проверке сетей выпали из резиновой лодки. ЧП произошло в десяти метрах от берега, но выплыть рыбакам не удалось. Планируются поисково-спасательные работы. Рыбакам было около 30 лет, они были одеты в костюмы защитного цвета и находились в лодке без спасательных жилетов.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском районе ЯНАО, неподалеку от села Газ-Сале, утонули два рыбака. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. ЧП произошло в десяти метрах от берега. «О происшествии стало известно ночью 28 июля. Проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили подробности происшествия. Мужчины рыбачили на карьере и при проверке сетей выпали из резиновой лодки. ЧП произошло в десяти метрах от берега, но выплыть рыбакам не удалось. Планируются поисково-спасательные работы. Рыбакам было около 30 лет, они были одеты в костюмы защитного цвета и находились в лодке без спасательных жилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...