27 июля 2023

Для турнира со звездами ММА в Тюмени сняли фильм под водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по смешанным единоборствам "Russian Cagefighting Championship" в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, клетка, русская медная компания, ринг, рмк, смешанные единоборства, поединок, мма, mma, бои без правил, бои в клетке, rcc, russian cagefighting championship
Фильм покажут перед главным боем турнира Фото:

В Тюмени для международного турнира по смешанным единоборствам RCC 16 сняли короткометражный фильм, действие которого частично происходит под водой. Актерами стали участники главного поединка вечера — бойцы Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоутера.

«По сюжету, в фильме сталкиваются между собой две разных сущности бойца, которые ведут диалог о внутренних ощущениях перед поединком против жесткого соперника. Разговор обыгрывается через границу стихии воды и воздуха», — сообщает пресс-служба RCC. Фильм частично снят под водой.

Покажут короткометражное кино перед главным боем, который состоится уже вечером 28 июля. Как сообщало URA.RU, хедлайнерами турнира станут известный боец из Тюмени Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев, который имеет серию из 15 побед. Поединок пройдет в СК «Центральный», где организаторы подготовили уникальную сцену, наполненную зеленью и водой.

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В Тюмени для международного турнира по смешанным единоборствам RCC 16 сняли короткометражный фильм, действие которого частично происходит под водой. Актерами стали участники главного поединка вечера — бойцы Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоутера. «По сюжету, в фильме сталкиваются между собой две разных сущности бойца, которые ведут диалог о внутренних ощущениях перед поединком против жесткого соперника. Разговор обыгрывается через границу стихии воды и воздуха», — сообщает пресс-служба RCC. Фильм частично снят под водой. Покажут короткометражное кино перед главным боем, который состоится уже вечером 28 июля. Как сообщало URA.RU, хедлайнерами турнира станут известный боец из Тюмени Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев, который имеет серию из 15 побед. Поединок пройдет в СК «Центральный», где организаторы подготовили уникальную сцену, наполненную зеленью и водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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