Для турнира со звездами ММА в Тюмени сняли фильм под водой. Фото

28 июля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Фильм покажут перед главным боем турнира Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени для международного турнира по смешанным единоборствам RCC 16 сняли короткометражный фильм, действие которого частично происходит под водой. Актерами стали участники главного поединка вечера — бойцы Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоутера. «По сюжету, в фильме сталкиваются между собой две разных сущности бойца, которые ведут диалог о внутренних ощущениях перед поединком против жесткого соперника. Разговор обыгрывается через границу стихии воды и воздуха», — сообщает пресс-служба RCC. Фильм частично снят под водой. Покажут короткометражное кино перед главным боем, который состоится уже вечером 28 июля. Как сообщало URA.RU, хедлайнерами турнира станут известный боец из Тюмени Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев, который имеет серию из 15 побед. Поединок пройдет в СК «Центральный», где организаторы подготовили уникальную сцену, наполненную зеленью и водой.

В Тюмени для международного турнира по смешанным единоборствам RCC 16 сняли короткометражный фильм, действие которого частично происходит под водой. Актерами стали участники главного поединка вечера — бойцы Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоутера. «По сюжету, в фильме сталкиваются между собой две разных сущности бойца, которые ведут диалог о внутренних ощущениях перед поединком против жесткого соперника. Разговор обыгрывается через границу стихии воды и воздуха», — сообщает пресс-служба RCC. Фильм частично снят под водой. Покажут короткометражное кино перед главным боем, который состоится уже вечером 28 июля. Как сообщало URA.RU, хедлайнерами турнира станут известный боец из Тюмени Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев, который имеет серию из 15 побед. Поединок пройдет в СК «Центральный», где организаторы подготовили уникальную сцену, наполненную зеленью и водой.