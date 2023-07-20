Дизайн турнира RCC 16 в Тюмени будет в стиле древних цивилизаций

Организаторы решили пойти от обратного после дизайна в стиле стимпанк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный турнир RCC 16 в Тюмени получит уникальную стилизацию под древние цивилизации, которая также дополнится реальной зеленью и водой в помещении, что погрузит зрителей в атмосферу природы. Об особенностях дизайна URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Элементы древних цивилизаций, руины, наскальные надписи и динозавры — всему этому будет место. Однако мы не ограничиваемся только цифровыми декорациями. Мы собираемся удивить зрителя обилием зелени и воды, которое заполнит собой пространство зала и создаст атмосферу живой природы, невзирая на то, что турнир будет проходить в закрытом помещении», — передали в пресс-службе слова директора шоу Федора Муратова.

Такой выбор, по их словам, был сделан после проведения первого турнира лиги RCC в Тюмени, где использовали элементы стимпанка и футуристические образы. «Сейчас мы планируем показать город совершенно иным, каким его не видели ранее — в послеледниковый период, отсылающий к знаменитым термальным источникам региона», — рассказал креативный продюсер Глеб Бурганов.

Ранее URA.RU сообщало, что турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» в преддверии Дня города, 28 июля. Хедлайнером мероприятия станет бой между известным тюменским бойцом Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым. Кроме них на ринге сойдутся и другие спортсмены, в том числе ученик Хабиба Нурмагомедова и тюменец из пятерки сильнейших бойцов в России.

В компании показали визуализацию того, как будет декорирована площадка СК «Центральный» Фото: пресс-служба RCC

Зрителя пообещали удивить обилием зелени и воды, которые создадут атмосферу живой природы Фото: пресс-служба RCC