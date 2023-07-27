Глава Тюменской области Александр Моор получил удостоверение кандидата в губернаторы региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Получил удостоверение кандидата в губернаторы Тюменской области», — написал глава региона. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что все кандидаты в губернаторы Тюменской области официально зарегистрированы избирательной комиссией. За пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).
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