Моор получил удостоверение кандидата в губернаторы Тюменской области. Фото

28 июля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюменской области Александр Моор получил удостоверение кандидата в губернаторы региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Получил удостоверение кандидата в губернаторы Тюменской области», — написал глава региона. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что все кандидаты в губернаторы Тюменской области официально зарегистрированы избирательной комиссией. За пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР). Фото: telegram-канал Александра Моора

Глава Тюменской области Александр Моор получил удостоверение кандидата в губернаторы региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Получил удостоверение кандидата в губернаторы Тюменской области», — написал глава региона. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что все кандидаты в губернаторы Тюменской области официально зарегистрированы избирательной комиссией. За пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).