В тюменской деревне объявят карантин из-за смертельной болезни

В деревне Кашевская Тюменской области нашли очаг бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Баннер ритуальных услуг. Курган , зона карантина
Карантин хотят объявить с 28 июля Фото:

Власти Тюменской области готовятся объявить карантин на части территории деревни Кашевская Омутинского района, где был найден труп зараженной бешенством лисицы. Соответствующее постановление подготовлено региональным управлением ветеринарии.

«Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Кашевская, улица Школьная, дом 3, квартира 1. Причина — труп зараженной лисицы, найденный в границах личного подсобного хозяйства», — говорится в проекте постановления властей.

Ограничения введут и на близлежащей к очагу территории. Радиус — три километра. Карантин планируют установить с 28 июля.

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Власти Тюменской области готовятся объявить карантин на части территории деревни Кашевская Омутинского района, где был найден труп зараженной бешенством лисицы. Соответствующее постановление подготовлено региональным управлением ветеринарии. «Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Кашевская, улица Школьная, дом 3, квартира 1. Причина — труп зараженной лисицы, найденный в границах личного подсобного хозяйства», — говорится в проекте постановления властей. Ограничения введут и на близлежащей к очагу территории. Радиус — три километра. Карантин планируют установить с 28 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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