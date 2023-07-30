Курганец, передавший взятку врачу, избежал уголовного наказания

Шадринский районный суд (Курганская область) освободил от уголовной ответственности посредника, передавшего взятку врачу от призывника. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».
«Освободить М. от уголовной ответственности за совершенное им преступление, предусмотренное ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), путем прекращения в отношении него уголовного дела», — говорится в постановлении Шадринского районного суда. Решение было принято на основании деятельного раскаяния обвиняемого, к которому обратился призывник и попросил содействовать в освобождении от призыва на военную службу.
Как выяснил суд, в июне 2021 года обвиняемый передал деньги «должностному лицу ГБУ „ШЦРБ“ за совершение вышеуказанного заведомо незаконного действия». За эти деньги призывник должен был получить медицинское заключение о наличии у него заболевания энурез.
Обвиняемый свою вину признал и попросил прекратить уголовное дело, поскольку он активно способствовал в дальнейшем раскрытию преступления следствием. Прокуратура поддержала шадринца. Суд учел явку с повинной обвиняемого, освободил его от ответственности и взыскал 1794 рубля в пользу государства за процессуальные издержки.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске арестован врач местной больницы по подозрению в получении взяток. Мужчина в течение полугода находится в СИЗО, куда он был помещен по ходатайству следователей.
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