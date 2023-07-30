Курганец, передавший взятку врачу, избежал уголовного наказания

В Курганской области суд освободил от наказания посредника во взяточничестве

31 июля 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Курганец избежал наказания за посредничество во взяточничестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шадринский районный суд (Курганская область) освободил от уголовной ответственности посредника, передавшего взятку врачу от призывника. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Освободить М. от уголовной ответственности за совершенное им преступление, предусмотренное ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), путем прекращения в отношении него уголовного дела», — говорится в постановлении Шадринского районного суда. Решение было принято на основании деятельного раскаяния обвиняемого, к которому обратился призывник и попросил содействовать в освобождении от призыва на военную службу. Как выяснил суд, в июне 2021 года обвиняемый передал деньги «должностному лицу ГБУ „ШЦРБ“ за совершение вышеуказанного заведомо незаконного действия». За эти деньги призывник должен был получить медицинское заключение о наличии у него заболевания энурез. Обвиняемый свою вину признал и попросил прекратить уголовное дело, поскольку он активно способствовал в дальнейшем раскрытию преступления следствием. Прокуратура поддержала шадринца. Суд учел явку с повинной обвиняемого, освободил его от ответственности и взыскал 1794 рубля в пользу государства за процессуальные издержки. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске арестован врач местной больницы по подозрению в получении взяток. Мужчина в течение полугода находится в СИЗО, куда он был помещен по ходатайству следователей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шадринский районный суд (Курганская область) освободил от уголовной ответственности посредника, передавшего взятку врачу от призывника. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Освободить М. от уголовной ответственности за совершенное им преступление, предусмотренное ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), путем прекращения в отношении него уголовного дела», — говорится в постановлении Шадринского районного суда. Решение было принято на основании деятельного раскаяния обвиняемого, к которому обратился призывник и попросил содействовать в освобождении от призыва на военную службу. Как выяснил суд, в июне 2021 года обвиняемый передал деньги «должностному лицу ГБУ „ШЦРБ“ за совершение вышеуказанного заведомо незаконного действия». За эти деньги призывник должен был получить медицинское заключение о наличии у него заболевания энурез. Обвиняемый свою вину признал и попросил прекратить уголовное дело, поскольку он активно способствовал в дальнейшем раскрытию преступления следствием. Прокуратура поддержала шадринца. Суд учел явку с повинной обвиняемого, освободил его от ответственности и взыскал 1794 рубля в пользу государства за процессуальные издержки. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске арестован врач местной больницы по подозрению в получении взяток. Мужчина в течение полугода находится в СИЗО, куда он был помещен по ходатайству следователей.