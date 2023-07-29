Моор: Тюменская область внесла вклад в укрепление ВМФ России

В день военно-морского флота (ВМФ) губернатор Тюменской области Александр Моор отметил роль региона в его укреплении. Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны область оперативно запустила производство скоростных и маневренных торпедных катеров.
«Наш регион внес свой вклад в дело укрепления ВМФ. На Тюменской земле в кратчайшие сроки в годы войны был налажен выпуск быстрых и маневренных торпедных катеров», — передает слова губернатора пресс-служба областного правительства.
Моор добавил, что и сейчас регион связан с российским флотом. В частности, поддерживаются отношения с экипажем подшефного сторожевого корабля «Ладный». Моряки из Тюменской области удостаивались чести служить на этом судне.
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