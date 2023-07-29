29 июля 2023
28 июля 2023

Моор: Тюменская область внесла вклад в укрепление ВМФ России

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Моор отметил роль региона в укреплении вооруженных сил России Фото:

В день военно-морского флота (ВМФ) губернатор Тюменской области Александр Моор отметил роль региона в его укреплении. Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны область оперативно запустила производство скоростных и маневренных торпедных катеров.

«Наш регион внес свой вклад в дело укрепления ВМФ. На Тюменской земле в кратчайшие сроки в годы войны был налажен выпуск быстрых и маневренных торпедных катеров», — передает слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Моор добавил, что и сейчас регион связан с российским флотом. В частности, поддерживаются отношения с экипажем подшефного сторожевого корабля «Ладный». Моряки из Тюменской области удостаивались чести служить на этом судне.

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В день военно-морского флота (ВМФ) губернатор Тюменской области Александр Моор отметил роль региона в его укреплении. Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны область оперативно запустила производство скоростных и маневренных торпедных катеров. «Наш регион внес свой вклад в дело укрепления ВМФ. На Тюменской земле в кратчайшие сроки в годы войны был налажен выпуск быстрых и маневренных торпедных катеров», — передает слова губернатора пресс-служба областного правительства. Моор добавил, что и сейчас регион связан с российским флотом. В частности, поддерживаются отношения с экипажем подшефного сторожевого корабля «Ладный». Моряки из Тюменской области удостаивались чести служить на этом судне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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