Московский путешественник считает, что нашел кость мамонта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Московский программист Иван Кутасов во время своего отпуска на Ямале нашел на берегу реки Сеяха 50-ти килограммовую кость. Об этом мужчина рассказал журналисту URA.RU.

«У меня есть хобби. Я каждый год ухожу в тундру на месяц. Обошел уже Кольский полуостров, Ненецкий округ, был на острове Вайгач. А теперь впервые побывал на Ямале. Проходил мимо реки Сеяха и увидел кость. Она весила больше 50 килограммов», — рассказал Кутасов журналисту URA.RU.

Мужчина предполагает, что мог наткнуться на останки мамонта. Он решил сфотографироваться с находкой, которую в конце положил на место.

Ранее URA.RU писало, что ученые на берегу реки Обь обнаружили зубы мамонта. Еще были найдены фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа. Эксперты решили исследовать тот район из-за сообщений жителей Салехарда о находках, которые могли представлять ценность для музея.