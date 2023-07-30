30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Программист из Москвы нашел 50-ти килограммовую кость возле реки ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посад сибирских старожилов и виды города. Тобольск, мамонт, кости мамонта, бивни
Московский путешественник считает, что нашел кость мамонта Фото:

Московский программист Иван Кутасов во время своего отпуска на Ямале нашел на берегу реки Сеяха 50-ти килограммовую кость. Об этом мужчина рассказал журналисту URA.RU.

«У меня есть хобби. Я каждый год ухожу в тундру на месяц. Обошел уже Кольский полуостров, Ненецкий округ, был на острове Вайгач. А теперь впервые побывал на Ямале. Проходил мимо реки Сеяха и увидел кость. Она весила больше 50 килограммов», — рассказал Кутасов журналисту URA.RU.

Мужчина предполагает, что мог наткнуться на останки мамонта. Он решил сфотографироваться с находкой, которую в конце положил на место.

Ранее URA.RU писало, что ученые на берегу реки Обь обнаружили зубы мамонта. Еще были найдены фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа. Эксперты решили исследовать тот район из-за сообщений жителей Салехарда о находках, которые могли представлять ценность для музея.

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Московский программист Иван Кутасов во время своего отпуска на Ямале нашел на берегу реки Сеяха 50-ти килограммовую кость. Об этом мужчина рассказал журналисту URA.RU. «У меня есть хобби. Я каждый год ухожу в тундру на месяц. Обошел уже Кольский полуостров, Ненецкий округ, был на острове Вайгач. А теперь впервые побывал на Ямале. Проходил мимо реки Сеяха и увидел кость. Она весила больше 50 килограммов», — рассказал Кутасов журналисту URA.RU. Мужчина предполагает, что мог наткнуться на останки мамонта. Он решил сфотографироваться с находкой, которую в конце положил на место. Ранее URA.RU писало, что ученые на берегу реки Обь обнаружили зубы мамонта. Еще были найдены фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа. Эксперты решили исследовать тот район из-за сообщений жителей Салехарда о находках, которые могли представлять ценность для музея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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