Губернатор Моор вспомнил об опыте советской пионерии

Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным. Слова главы региона приводит информационный центр правительства региона. 1 августа исполняется 100 лет тюменской пионерии.
«Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда», — заявил Моор.
В честь юбилея 1 августа во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится встреча тюменских пионервожатых. Кроме того, организована выставка истории пионерского движения Тюменской области.
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