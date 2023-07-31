31 июля 2023

Губернатор Моор вспомнил об опыте советской пионерии

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , парад, пионеры, парад 9 мая
Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным. Слова главы региона приводит информационный центр правительства региона. 1 августа исполняется 100 лет тюменской пионерии.

«Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда», — заявил Моор.

В честь юбилея 1 августа во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится встреча тюменских пионервожатых. Кроме того, организована выставка истории пионерского движения Тюменской области.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным. Слова главы региона приводит информационный центр правительства региона. 1 августа исполняется 100 лет тюменской пионерии. «Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда», — заявил Моор. В честь юбилея 1 августа во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится встреча тюменских пионервожатых. Кроме того, организована выставка истории пионерского движения Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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