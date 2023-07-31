Губернатор Моор вспомнил об опыте советской пионерии

01 августа 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным. Слова главы региона приводит информационный центр правительства региона. 1 августа исполняется 100 лет тюменской пионерии. «Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда», — заявил Моор. В честь юбилея 1 августа во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится встреча тюменских пионервожатых. Кроме того, организована выставка истории пионерского движения Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал опыт советской пионерии ценнейшим и актуальным. Слова главы региона приводит информационный центр правительства региона. 1 августа исполняется 100 лет тюменской пионерии. «Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда», — заявил Моор. В честь юбилея 1 августа во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоится встреча тюменских пионервожатых. Кроме того, организована выставка истории пионерского движения Тюменской области.