31 июля 2023

В курганском округе утонули три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители утонули в Куртамышском округе Фото:

В Куртамшыском муниципальном округе Курганской области утонули три местных жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка по факту утопления жителей города Куртамыша: мужчины, 1944 г. р. и женщины, 1950 г. р. в водоеме „Холодный лог“ Куртамышского района Курганской области. По предварительным данным, в вечернее время 31 июля текущего года они отдыхали на берегу вышеуказанного водоема со своими родственниками, распивая спиртные напитки. Около 22 часов мужчина и женщина утонули во время купания», — рассказали в ведомстве.

Также 1 августа в том же водоеме водолазы нашли тело мужчины 1977 года рождения. Он утонул днем накануне. Этот водоем является несанкционированным местом для купания.

В июне в Белозерском муниципальном округе утонул молодой человек. Происшествие произошло в селе Светлый Дол.

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В Куртамшыском муниципальном округе Курганской области утонули три местных жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка по факту утопления жителей города Куртамыша: мужчины, 1944 г. р. и женщины, 1950 г. р. в водоеме „Холодный лог“ Куртамышского района Курганской области. По предварительным данным, в вечернее время 31 июля текущего года они отдыхали на берегу вышеуказанного водоема со своими родственниками, распивая спиртные напитки. Около 22 часов мужчина и женщина утонули во время купания», — рассказали в ведомстве. Также 1 августа в том же водоеме водолазы нашли тело мужчины 1977 года рождения. Он утонул днем накануне. Этот водоем является несанкционированным местом для купания. В июне в Белозерском муниципальном округе утонул молодой человек. Происшествие произошло в селе Светлый Дол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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