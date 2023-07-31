В курганском округе утонули три человека

01 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Местные жители утонули в Куртамышском округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Куртамшыском муниципальном округе Курганской области утонули три местных жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка по факту утопления жителей города Куртамыша: мужчины, 1944 г. р. и женщины, 1950 г. р. в водоеме „Холодный лог“ Куртамышского района Курганской области. По предварительным данным, в вечернее время 31 июля текущего года они отдыхали на берегу вышеуказанного водоема со своими родственниками, распивая спиртные напитки. Около 22 часов мужчина и женщина утонули во время купания», — рассказали в ведомстве. Также 1 августа в том же водоеме водолазы нашли тело мужчины 1977 года рождения. Он утонул днем накануне. Этот водоем является несанкционированным местом для купания. В июне в Белозерском муниципальном округе утонул молодой человек. Происшествие произошло в селе Светлый Дол.

В Куртамшыском муниципальном округе Курганской области утонули три местных жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка по факту утопления жителей города Куртамыша: мужчины, 1944 г. р. и женщины, 1950 г. р. в водоеме „Холодный лог“ Куртамышского района Курганской области. По предварительным данным, в вечернее время 31 июля текущего года они отдыхали на берегу вышеуказанного водоема со своими родственниками, распивая спиртные напитки. Около 22 часов мужчина и женщина утонули во время купания», — рассказали в ведомстве. Также 1 августа в том же водоеме водолазы нашли тело мужчины 1977 года рождения. Он утонул днем накануне. Этот водоем является несанкционированным местом для купания. В июне в Белозерском муниципальном округе утонул молодой человек. Происшествие произошло в селе Светлый Дол.