В Курганской области утонул молодой человек

Житель Белозерского округа (Курганская область) утонул во время купания в реке. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На реке Мендеря утонул 22-летний молодой человек», — рассказали в паблике «Спасатели Кургана» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 1 июня в селе Светлый Дол.
По информации спасателей, звонок в службу спасения о случившемся поступил 1 июня. Прибывшие спасатели достали из воды тело 22-летнего молодого человека.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве подтвердили, что «по факту гибели мужчины в результате утопления следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыты лишь четыре пляжа для купания. При этом в регионе установилась аномально жаркая погода.
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