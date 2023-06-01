В Курганской области утонул молодой человек

Курганские спасатели нашли тело утонувшего молодого человека в реке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Белозерского округа (Курганская область) утонул во время купания в реке. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На реке Мендеря утонул 22-летний молодой человек», — рассказали в паблике «Спасатели Кургана» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 1 июня в селе Светлый Дол.

По информации спасателей, звонок в службу спасения о случившемся поступил 1 июня. Прибывшие спасатели достали из воды тело 22-летнего молодого человека.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве подтвердили, что «по факту гибели мужчины в результате утопления следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыты лишь четыре пляжа для купания. При этом в регионе установилась аномально жаркая погода.