01 июня 2023

В Курганской области утонул молодой человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, спасатель, авария
Курганские спасатели нашли тело утонувшего молодого человека в реке Фото:

Житель Белозерского округа (Курганская область) утонул во время купания в реке. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На реке Мендеря утонул 22-летний молодой человек», — рассказали в паблике «Спасатели Кургана» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 1 июня в селе Светлый Дол.

По информации спасателей, звонок в службу спасения о случившемся поступил 1 июня. Прибывшие спасатели достали из воды тело 22-летнего молодого человека.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве подтвердили, что «по факту гибели мужчины в результате утопления следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыты лишь четыре пляжа для купания. При этом в регионе установилась аномально жаркая погода.

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Житель Белозерского округа (Курганская область) утонул во время купания в реке. Информация об этом появилась в соцсетях. «На реке Мендеря утонул 22-летний молодой человек», — рассказали в паблике «Спасатели Кургана» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 1 июня в селе Светлый Дол. По информации спасателей, звонок в службу спасения о случившемся поступил 1 июня. Прибывшие спасатели достали из воды тело 22-летнего молодого человека. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве подтвердили, что «по факту гибели мужчины в результате утопления следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области открыты лишь четыре пляжа для купания. При этом в регионе установилась аномально жаркая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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