31 июля 2023

В Курганской области женщину несколько дней силой держали в погребе

© Служба новостей «URA.RU»
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Раскопанный старый погреб на плотинке. Екатеринбург
Женщину из курганского села силой держали в погребе Фото:

Жителя Сафакулевского округа Курганской области задержали по подозрению в удержании женщины в погребе. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт прокуратуры области.

«По версии органов дознания, местный житель, находясь у себя в доме, незаконно в течение трех дней удерживал в погребе женщину», — рассказали в ведомстве. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) в отношении мужчины.

Инцидент случился в селе Мансурово в конце июня. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.

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Жителя Сафакулевского округа Курганской области задержали по подозрению в удержании женщины в погребе. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт прокуратуры области. «По версии органов дознания, местный житель, находясь у себя в доме, незаконно в течение трех дней удерживал в погребе женщину», — рассказали в ведомстве. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) в отношении мужчины. Инцидент случился в селе Мансурово в конце июня. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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