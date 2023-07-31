В Курганской области женщину несколько дней силой держали в погребе

Женщину из курганского села силой держали в погребе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителя Сафакулевского округа Курганской области задержали по подозрению в удержании женщины в погребе. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт прокуратуры области.

«По версии органов дознания, местный житель, находясь у себя в доме, незаконно в течение трех дней удерживал в погребе женщину», — рассказали в ведомстве. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) в отношении мужчины.

Инцидент случился в селе Мансурово в конце июня. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.