Тюменский преподаватель получил от Путина почетную награду

Путин наградил преподавателя из ТИУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил профессора из Тюменского индустриального института (ТИУ) Николая Закирова почетным званием заслуженного работника высшей школы РФ. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.

«Тюменскому профессору из ТИУ Николаю Закирову присвоили звание „Заслуженного работника высшей школы РФ“. Его наградили за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу», — сказано в документе, опубликованном на сайте портала.

Николай Закиров является профессором и доктором технических наук в ТИУ. Он имеет более чем тридцатилетний опыт работы в ВУЗе. Ранее получал награды от губернатора Тюменской области, от производственных предприятий нефтегазодобычи. Также Закиров был удостоен звания «Почетного работника сферы образования РФ».

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Наталью Франк. Она удостоена такого почета за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.