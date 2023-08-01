ВСУ атаковали Черноморский флот РФ: главное к вечеру 1 августа

В Минобороны РФ сообщили об атаке ВСУ на Черноморский флот

01 августа 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Черноморский флот РФ тремя беспилотными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 августа.