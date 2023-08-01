ВСУ атаковали Черноморский флот РФ: главное к вечеру 1 августа

В Минобороны РФ сообщили об атаке ВСУ на Черноморский флот
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В Минобороны РФ сообщили о нападении ВСУ на Черноморский флот Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Черноморский флот РФ тремя беспилотными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 августа.

  • Российские корабли ночью пресекли попытку ВСУ устроить нападение тремя безэкипажными катерами на Черноморский флот РФ. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
  • Вражеские беспилотники, которые атаковали Москву и Подмосковье ночью 1 августа, направлялись с территории Украины. Об этом сообщил источник, связанный с противовоздушной обороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продолжает вести себя как террористическая ячейка.
  • Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы нашли много западной техники и боеприпасов в ходе освобождения территории ЛНР. Он отметил, что в данный момент проводится проверка западного оружия.
  • Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские солдаты установили контроль над селом Клещеевкой в ДНР в районе Бахмута (Артемовск). Он отметил, что село продолжают атаковать ВСУ.
  • Западные корабли прибыли в порты Украины, несмотря на предупреждения Минобороны РФ. Об этом сообщил журнал Forbes.
  • Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды экипажу танка, который отразил атаку украинских бойцов на запорожском направлении. В июне российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ из восьми бронемашин.
  • Президент Белоруссия Александр Лукашенко опроверг выдвижение ЧВК «Вагнер» к границе с Польшей. Он отметил, что в Белоруссии находится более 30 тысяч бойцов «Вагнера».
  • Украинские военные устроили обстрел кассетными боеприпасами автобуса, который следовал по маршруту Макеевка — Ясиноватая. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.
  • Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ совершили 114 попыток обстрела населенных пунктов региона. Однако российские военные нанесли огневое поражение противнику из систем артиллерии.

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ВСУ атаковали Черноморский флот РФ тремя беспилотными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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