Лукашенко призвал Польшу молиться на него за размещение в стране бойцов ЧВК «Вагнер»

01 августа 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии находится более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что польская власть должна молиться на него из-за размещения ЧВК «Вагнер» в республике. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Брестскую область. По его словам, в Белоруссии находится более 30 тысяч бойцов «Вагнера». «Поэтому пусть молятся [в Польше], что мы держим их (бойцов ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU), еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось», — сообщил Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство Белта . Белорусский лидер отметил, что Варшава должна поблагодарить его за размещение бойцов. По словам Лукашенко, в Белоруссии находится более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Белорусский лидер подчеркнул, что армия настроена на конфликт с Польшей. По словам Лукашенко, польская техника участвовала в боях под Артемовском. «Там погибли тысячи их ребят [ЧВК „Вагнер“]. И они это им (Польше — прим. URA.RU) не простят», — заявил белорусский лидер. Ранее Лукашенко опроверг выдвижение «Вагнера» к границе с Польшей. МВД Белоруссии отметило, что армия «Вагнера» занимается передачей опыта армии республики, передает RT.

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что польская власть должна молиться на него из-за размещения ЧВК «Вагнер» в республике. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Брестскую область. По его словам, в Белоруссии находится более 30 тысяч бойцов «Вагнера». «Поэтому пусть молятся [в Польше], что мы держим их (бойцов ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU), еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось», — сообщил Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство Белта. Белорусский лидер отметил, что Варшава должна поблагодарить его за размещение бойцов. По словам Лукашенко, в Белоруссии находится более 30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Белорусский лидер подчеркнул, что армия настроена на конфликт с Польшей. По словам Лукашенко, польская техника участвовала в боях под Артемовском. «Там погибли тысячи их ребят [ЧВК „Вагнер“]. И они это им (Польше — прим. URA.RU) не простят», — заявил белорусский лидер. Ранее Лукашенко опроверг выдвижение «Вагнера» к границе с Польшей. МВД Белоруссии отметило, что армия «Вагнера» занимается передачей опыта армии республики, передает RT.