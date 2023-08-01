01 августа 2023

В тысячах заброшенных домов в Курганской области отключили свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, лэп, электричество, суэнко, последствия пожара, юлдус
В Курганской области отключили свет в 3 285 заброшенных домах Фото:

В Курганской области отключили от электричества более трех тысяч заброшенных домов, чтобы избежать потенциальных источников возгораний. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании СУЭНКО.

«Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главы муниципальных образований предоставляют в энергокомпанию реестры бесхозяйных домовладений. По данным на 31 июля, их общее количество составило 7 272. Энергетики уже отключили 3 285 заброшенных домов», — сообщили в энергетической компании.

В пресс-службе СУЭНКО отметили, что данная работа будет вестись на постоянной основе. Кроме того, энергетиками за последние три месяца расчищено свыше 425 гектаров охранных зон энергообъектов. На них скошена трава, спилена поросль деревьев и кустарников.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за ЧС в превентивных целях отключали электричество. В Минэнерго агентству заявляли, что решение об отключении электросети во время лесных пожаров принимается спецкомиссией.

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В Курганской области отключили от электричества более трех тысяч заброшенных домов, чтобы избежать потенциальных источников возгораний. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании СУЭНКО. «Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главы муниципальных образований предоставляют в энергокомпанию реестры бесхозяйных домовладений. По данным на 31 июля, их общее количество составило 7 272. Энергетики уже отключили 3 285 заброшенных домов», — сообщили в энергетической компании. В пресс-службе СУЭНКО отметили, что данная работа будет вестись на постоянной основе. Кроме того, энергетиками за последние три месяца расчищено свыше 425 гектаров охранных зон энергообъектов. На них скошена трава, спилена поросль деревьев и кустарников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за ЧС в превентивных целях отключали электричество. В Минэнерго агентству заявляли, что решение об отключении электросети во время лесных пожаров принимается спецкомиссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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