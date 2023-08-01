В ЯНАО привезли асфальтобетонный завод. Фото

Дорожники ЯНАО для ускорения ремонта привезли мобильный асфальтобетонный завод

02 августа 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

В ЯНАО привезли асфальтобетонный завод для производства качественных смесей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для ускорения ремонта дороги Лабытнанги — Харп в ЯНАО доставили асфальтобетонный завод и дробилку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Для производства щебня и асфальтобетона на четырехкилометровый участок дороги Лабытнанги-Харп подрядчик привез на станцию Обская асфальтобетонный завод и дробилку. Сейчас идет монтаж и настройка оборудования», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Оборудование привезли по дороге Сургут — Салехард, а после доставили паромом до станции Обская. На дробильно-сортировочной установке будет производиться щебень для высокоплотных и плотных смесей, а смеси будут производиться на заводе, который рассчитан на производство 240 тонн в час. Асфальтобетонный завод может производить до 240 тонн смеси в час Фото: «Дороги и транспорт Ямала», Вк — https://vk.ru/dtidhyanao?w=wall-169848579_7868 Щебень для изготовления смесей будет производить дробилка Фото: «Дороги и транспорт Ямала», Вк — https://vk.ru/dtidhyanao?w=wall-169848579_7868

Для ускорения ремонта дороги Лабытнанги — Харп в ЯНАО доставили асфальтобетонный завод и дробилку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Для производства щебня и асфальтобетона на четырехкилометровый участок дороги Лабытнанги-Харп подрядчик привез на станцию Обская асфальтобетонный завод и дробилку. Сейчас идет монтаж и настройка оборудования», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Оборудование привезли по дороге Сургут — Салехард, а после доставили паромом до станции Обская. На дробильно-сортировочной установке будет производиться щебень для высокоплотных и плотных смесей, а смеси будут производиться на заводе, который рассчитан на производство 240 тонн в час.