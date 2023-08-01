01 августа 2023

В ЯНАО привезли асфальтобетонный завод. Фото

Дорожники ЯНАО для ускорения ремонта привезли мобильный асфальтобетонный завод
© Служба новостей «URA.RU»
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Асфальтобетонный завод. Курган, асфальтобетонный завод
В ЯНАО привезли асфальтобетонный завод для производства качественных смесей Фото:

Для ускорения ремонта дороги Лабытнанги — Харп в ЯНАО доставили асфальтобетонный завод и дробилку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Для производства щебня и асфальтобетона на четырехкилометровый участок дороги Лабытнанги-Харп подрядчик привез на станцию Обская асфальтобетонный завод и дробилку. Сейчас идет монтаж и настройка оборудования», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Оборудование привезли по дороге Сургут — Салехард, а после доставили паромом до станции Обская. На дробильно-сортировочной установке будет производиться щебень для высокоплотных и плотных смесей, а смеси будут производиться на заводе, который рассчитан на производство 240 тонн в час.

Асфальтобетонный завод может производить до 240 тонн смеси в час
Асфальтобетонный завод может производить до 240 тонн смеси в час
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Щебень для изготовления смесей будет производить дробилка
Щебень для изготовления смесей будет производить дробилка
Фото:

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Для ускорения ремонта дороги Лабытнанги — Харп в ЯНАО доставили асфальтобетонный завод и дробилку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Для производства щебня и асфальтобетона на четырехкилометровый участок дороги Лабытнанги-Харп подрядчик привез на станцию Обская асфальтобетонный завод и дробилку. Сейчас идет монтаж и настройка оборудования», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Оборудование привезли по дороге Сургут — Салехард, а после доставили паромом до станции Обская. На дробильно-сортировочной установке будет производиться щебень для высокоплотных и плотных смесей, а смеси будут производиться на заводе, который рассчитан на производство 240 тонн в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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