В Тюмени проверили документы претендентов на кресло мэра

В Тюмени официально утверждены кандидаты на пост мэра города. За кресло главы города поборются нынешний градоначальник Руслан Кухарук и замначальника Главного управления строительства Валерий Киселев. Информация размещена на сайте гордумы.
«Рабочая группа установила, что все документы, поданные кандидатами, соответствуют условиям конкурса. Сам конкурс состоится 22 августа, где будут определены кандидатуры, которые представят на утверждение депутатам городской Думы», — сказано в публикации пресс-службы.
Главу Тюмени выберут депутаты гордумы нового созыва с помощью тайного голосования. Это произойдет на первом заседании новой гордумы в октябре, после окончания полномочий Руслана Кухарука.
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