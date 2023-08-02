02 августа 2023
01 августа 2023

В ЯНАО при опрокидывании большегруза погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
В Новом Уренгое погиб водитель большегруза в результате опрокидывания (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое водитель грузовика MAN не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате произошло опрокидывание. Водитель большегруза погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО.

«В Новом Уренгое на улице Таежная ночью 3 августа водитель грузового автомобиля не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

За текущую неделю на дорогах ЯНАО погибло два человека. В Госавтоинспекции ЯНАО предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в условиях плохой видимости и в темное время суток.

В Новом Уренгое перевернулся автомобиль MAN
В Новом Уренгое перевернулся автомобиль MAN
Фото:
Водитель грузовика погиб на месте
Водитель грузовика погиб на месте
Фото:

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В Новом Уренгое водитель грузовика MAN не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате произошло опрокидывание. Водитель большегруза погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое на улице Таежная ночью 3 августа водитель грузового автомобиля не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За текущую неделю на дорогах ЯНАО погибло два человека. В Госавтоинспекции ЯНАО предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в условиях плохой видимости и в темное время суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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