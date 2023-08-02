В ЯНАО при опрокидывании большегруза погиб водитель. Фото 03 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 + В Новом Уренгое погиб водитель большегруза в результате опрокидывания (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Новом Уренгое водитель грузовика MAN не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате произошло опрокидывание. Водитель большегруза погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое на улице Таежная ночью 3 августа водитель грузового автомобиля не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За текущую неделю на дорогах ЯНАО погибло два человека. В Госавтоинспекции ЯНАО предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в условиях плохой видимости и в темное время суток. В Новом Уренгое перевернулся автомобиль MAN Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/3970 Водитель грузовика погиб на месте Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/3970 В Новом Уренгое водитель грузовика MAN не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате произошло опрокидывание. Водитель большегруза погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое на улице Таежная ночью 3 августа водитель грузового автомобиля не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За текущую неделю на дорогах ЯНАО погибло два человека. В Госавтоинспекции ЯНАО предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в условиях плохой видимости и в темное время суток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям