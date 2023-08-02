В Новом Уренгое водитель грузовика MAN не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате произошло опрокидывание. Водитель большегруза погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО.
«В Новом Уренгое на улице Таежная ночью 3 августа водитель грузового автомобиля не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
За текущую неделю на дорогах ЯНАО погибло два человека. В Госавтоинспекции ЯНАО предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в условиях плохой видимости и в темное время суток.
В Новом Уренгое водитель грузовика MAN не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате произошло опрокидывание. Водитель большегруза погиб на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое на улице Таежная ночью 3 августа водитель грузового автомобиля не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За текущую неделю на дорогах ЯНАО погибло два человека. В Госавтоинспекции ЯНАО предупреждают о необходимости соблюдать осторожность в условиях плохой видимости и в темное время суток.