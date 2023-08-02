02 августа 2023

В Тюмени больше двух недель разыскивают пропавшего пенсионера. Фото

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, одиночество, мужчина, неизвестный, кулуар
Мужчина вышел из дома и пропал Фото:

В Тюмени с 15 июля ищут 72-летнего Владимира Франка, который ушел из дома и исчез. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Пропал человек! Владимир Франк 1951 года рождения 15 июля ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков.

Мужчина был одет в черную футболку, темно-синее трико и темные кроссовки. На вид ему около 70 лет, телосложение среднее. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени с 15 июля ищут 72-летнего Владимира Франка, который ушел из дома и исчез. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал человек! Владимир Франк 1951 года рождения 15 июля ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Мужчина был одет в черную футболку, темно-синее трико и темные кроссовки. На вид ему около 70 лет, телосложение среднее. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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