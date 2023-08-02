В Тюмени больше двух недель разыскивают пропавшего пенсионера. Фото

03 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Мужчина вышел из дома и пропал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени с 15 июля ищут 72-летнего Владимира Франка, который ушел из дома и исчез. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал человек! Владимир Франк 1951 года рождения 15 июля ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Мужчина был одет в черную футболку, темно-синее трико и темные кроссовки. На вид ему около 70 лет, телосложение среднее. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»

В Тюмени с 15 июля ищут 72-летнего Владимира Франка, который ушел из дома и исчез. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал человек! Владимир Франк 1951 года рождения 15 июля ушел из дома в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Мужчина был одет в черную футболку, темно-синее трико и темные кроссовки. На вид ему около 70 лет, телосложение среднее. Сообщить какую-либо информацию о пропавшем можно по номерам 02, 102, 29-10-40 и 8-932-32-39-911.