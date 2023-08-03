03 августа 2023

Губернатор Моор поддержал проект молодых управленцев из УрФО. Видео

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75 лет тюменской геологии. Тюмень , моор александр
Губернатор провел встречу с молодыми управленцами Уральского федерального округа Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к проекту молодых управленцев УрФО. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Поделился жизненным и профессиональным опытом с победителями конкурса молодых управленцев Уральского федерального округа. Присоединился к важному кадровому проекту „Команда Урала“», — такую подпись оставил губернатор под видео со встречи с молодыми управленцами.

Участники конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» приехали в Тюмень, чтобы пройти обучение по VI модулю «Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе». Со 2 по 5 августа они встретятся с представителями бизнеса, депутатами и представителями органов власти. Ранее встречу провел заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к проекту молодых управленцев УрФО. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поделился жизненным и профессиональным опытом с победителями конкурса молодых управленцев Уральского федерального округа. Присоединился к важному кадровому проекту „Команда Урала“», — такую подпись оставил губернатор под видео со встречи с молодыми управленцами. Участники конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» приехали в Тюмень, чтобы пройти обучение по VI модулю «Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе». Со 2 по 5 августа они встретятся с представителями бизнеса, депутатами и представителями органов власти. Ранее встречу провел заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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