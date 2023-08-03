Реконструкцию теплосетей Тобольска закончат на месяц раньше

04 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Стоимость реконструкции составила более 230 млн рублей, сообщил Данил Анучин Фото: пресс-служба СУЭНКО В Тобольске почти на месяц раньше планируемого срока завершатся работы по реконструкции трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1. Как сообщили в пресс-службе «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО), реконструкция километрового участка позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Нагорной части города в зимний период. «Реконструкция на участке, износ которого превышал 80%, стала возможной благодаря соглашению о реализации проекта, заключенного между государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ, Тюменской областью, администрацией города Тобольска и СУЭНКО. Стоимость работ составляет более 230 млн рублей», — рассказал URA.RU директор энергокомпании Данил Анучин. Для финальной проверки специалисты проведут гидравлические испытания магистрального трубопровода. С 7 по 10 августа, с опережением графика почти на месяц, планируется восстановить температурный режим работы сетей Нагорной части Тобольска, а также возобновить подачу горячего водоснабжения потребителям. Без горячей воды останется 31 многоквартирный дом на локальных участках, где выполняются текущие капитальные ремонты и реконструкции тепловых сетей.

В Тобольске почти на месяц раньше планируемого срока завершатся работы по реконструкции трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1. Как сообщили в пресс-службе «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО), реконструкция километрового участка позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Нагорной части города в зимний период. «Реконструкция на участке, износ которого превышал 80%, стала возможной благодаря соглашению о реализации проекта, заключенного между государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ, Тюменской областью, администрацией города Тобольска и СУЭНКО. Стоимость работ составляет более 230 млн рублей», — рассказал URA.RU директор энергокомпании Данил Анучин. Для финальной проверки специалисты проведут гидравлические испытания магистрального трубопровода. С 7 по 10 августа, с опережением графика почти на месяц, планируется восстановить температурный режим работы сетей Нагорной части Тобольска, а также возобновить подачу горячего водоснабжения потребителям. Без горячей воды останется 31 многоквартирный дом на локальных участках, где выполняются текущие капитальные ремонты и реконструкции тепловых сетей.