Жителям ЯНАО объяснили, как пережить стресс после отпуска

Чтобы пережить стресс после затяжного отпуска жителям ЯНАО рекомендуют заранее возвращаться домой, чтобы оставалось время для адаптации. Медики также рекомендуют вовремя уходить домой в первые рабочие дни, сообщает telegram-канал «Ямал здоров».
«Дайте себе время для адаптации. Лучше, если вы вернетесь из путешествия заранее. Первые 2-3 дня после дороги вставайте пораньше, как на работу — это нужно, чтобы войти в привычный ритм жизни. Высыпайтесь. Важно первые несколько дней уходить с работы вовремя», — говорится в сообщении.
Специалисты предлагают поделиться с коллегами впечатлениями от отдыха и разместить отпускные фото на рабочем месте. Рекомендуют употреблять фрукты и овощи, чтобы организм получал множество ценных витаминов и микроэлементов. Еще ямальцам советуют выходить на работу в середине или в конце недели. Начало недели — уже стресс.
Ранее жители Ямала рассказывали, где лучше всего провести отпуск. Большинство считает, что лучшее место для отдыха — море или дом.
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