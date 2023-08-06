06 августа 2023
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Жителям ЯНАО объяснили, как пережить стресс после отпуска

Врачи советуют жителям ЯНАО возвращаться из отпуска заранее, чтобы пережить стресс
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избежать стресса не стоит задерживаться на работе в первые дни после отпуска Фото:

Чтобы пережить стресс после затяжного отпуска жителям ЯНАО рекомендуют заранее возвращаться домой, чтобы оставалось время для адаптации. Медики также рекомендуют вовремя уходить домой в первые рабочие дни, сообщает telegram-канал «Ямал здоров».

«Дайте себе время для адаптации. Лучше, если вы вернетесь из путешествия заранее. Первые 2-3 дня после дороги вставайте пораньше, как на работу — это нужно, чтобы войти в привычный ритм жизни. Высыпайтесь. Важно первые несколько дней уходить с работы вовремя», — говорится в сообщении.

Специалисты предлагают поделиться с коллегами впечатлениями от отдыха и разместить отпускные фото на рабочем месте. Рекомендуют употреблять фрукты и овощи, чтобы организм получал множество ценных витаминов и микроэлементов. Еще ямальцам советуют выходить на работу в середине или в конце недели. Начало недели — уже стресс.

Ранее жители Ямала рассказывали, где лучше всего провести отпуск. Большинство считает, что лучшее место для отдыха — море или дом.

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Чтобы пережить стресс после затяжного отпуска жителям ЯНАО рекомендуют заранее возвращаться домой, чтобы оставалось время для адаптации. Медики также рекомендуют вовремя уходить домой в первые рабочие дни, сообщает telegram-канал «Ямал здоров». «Дайте себе время для адаптации. Лучше, если вы вернетесь из путешествия заранее. Первые 2-3 дня после дороги вставайте пораньше, как на работу — это нужно, чтобы войти в привычный ритм жизни. Высыпайтесь. Важно первые несколько дней уходить с работы вовремя», — говорится в сообщении. Специалисты предлагают поделиться с коллегами впечатлениями от отдыха и разместить отпускные фото на рабочем месте. Рекомендуют употреблять фрукты и овощи, чтобы организм получал множество ценных витаминов и микроэлементов. Еще ямальцам советуют выходить на работу в середине или в конце недели. Начало недели — уже стресс. Ранее жители Ямала рассказывали, где лучше всего провести отпуск. Большинство считает, что лучшее место для отдыха — море или дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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