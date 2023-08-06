Жительница ЯНАО разыскивает мобилизованного на СВО брата

07 августа 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сестра пропавшего военнослужащего допускает, что он может быть ранен или контужен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Вероника Папшой не может найти родного брата, который пропал в зоне спецоперации. Как рассказала корреспонденту URA.RU сама женщина, о брате почти ничего не известно уже больше двух месяцев. «Моего брата зовут Егор Антропов в зоне спецоперации у него был позывной „Борзой“. Пошел третий месяц, как он пропал. С 26 мая перестал выходить на связь. Известно лишь, что он вышел на линию огня и исчез. По словам сослуживцев, он шел сменять ребят на позиции и замыкал колону. Спустя сутки обнаружили, что брат пропал», — рассказала собеседница. Военнослужащего объявили без вести пропавшим 5 июня. Егор Антропов по званию прапорщик, ему 37 лет. Он был мобилизован в числе первых и попал в батальон «Россомаха». У ямальца ранее был боевой опыт: мужчина три года служил в Чечне. Известно лишь, что сослуживцы пропавшего бойца вели его поиски, осматривали позиции. Он пропал на территории Донецкой области. «Нам сейчас очень помогает фонд „Защитники Отечества“ и поддерживают кураторы из администрации. Благодаря им мы узнали, что брат с 5 июня объявлен без вести пропавшим. Но у нас хотя бы есть надежда. Мы допускам, что он может быть ранен или контужен. В морге Ростова-на-Дону в списке погибших его нет и в списке пленных тоже не значится», — добавила она. В аппарате уполномоченного по правам человека URA.RU сообщили, что обращение зарегистрировано в установленном законом порядке, находится в работе. Принимается весь необходимый перечень мер для поиска пропавшего военнослужащего. Также был направлен запрос в окружной военкомат. На момент публикации ответ не поступил. Спецоперация на территориях Украины идет с 24 февраля 2022 года. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса. В этом российской армии помогают и мобилизованные из округа ямальцы и добровольцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Вероника Папшой не может найти родного брата, который пропал в зоне спецоперации. Как рассказала корреспонденту URA.RU сама женщина, о брате почти ничего не известно уже больше двух месяцев. «Моего брата зовут Егор Антропов в зоне спецоперации у него был позывной „Борзой“. Пошел третий месяц, как он пропал. С 26 мая перестал выходить на связь. Известно лишь, что он вышел на линию огня и исчез. По словам сослуживцев, он шел сменять ребят на позиции и замыкал колону. Спустя сутки обнаружили, что брат пропал», — рассказала собеседница. Военнослужащего объявили без вести пропавшим 5 июня. Егор Антропов по званию прапорщик, ему 37 лет. Он был мобилизован в числе первых и попал в батальон «Россомаха». У ямальца ранее был боевой опыт: мужчина три года служил в Чечне. Известно лишь, что сослуживцы пропавшего бойца вели его поиски, осматривали позиции. Он пропал на территории Донецкой области. «Нам сейчас очень помогает фонд „Защитники Отечества“ и поддерживают кураторы из администрации. Благодаря им мы узнали, что брат с 5 июня объявлен без вести пропавшим. Но у нас хотя бы есть надежда. Мы допускам, что он может быть ранен или контужен. В морге Ростова-на-Дону в списке погибших его нет и в списке пленных тоже не значится», — добавила она. В аппарате уполномоченного по правам человека URA.RU сообщили, что обращение зарегистрировано в установленном законом порядке, находится в работе. Принимается весь необходимый перечень мер для поиска пропавшего военнослужащего. Также был направлен запрос в окружной военкомат. На момент публикации ответ не поступил. Спецоперация на территориях Украины идет с 24 февраля 2022 года. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса. В этом российской армии помогают и мобилизованные из округа ямальцы и добровольцы.