В Тюмени пройдет концерт Алены Свиридовой

07 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Солистка приедет на годовщину ресторана Фото: Александр Авилов / АГН Москва В Тюмени выступит известная исполнительница Алена Свиридова. Солистка приедет 9 августа с акустическим концертом специально для местного ресторана «СибирьСибирь», который празднует год с открытия заведения. «Ресторану #СибирьСибирь в Тюмени исполняется 1 год с момента открытия! Команду и гостей ресторана с Днем Рождения поздравит известная певица и композитор Алена Свиридова, автор бестселлеров „Розовый фламинго“ и „Бедная овечка“. Солистка исполнит ждут как старые хиты, так и новые композиции», — указано на сайте заведения. Концерт пройдет 9 августа на веранде ресторана. Гостей там ждут в 19:00, а само выступление начнется в 20:00. Билеты при этом имеют делятся на три категории: входной билет за 3000 рублей, место за столиком за 6000 рублей, и vip-место за 8000 рублей. Однако организаторы уточнили, что стоимость может дойти до 12000 рублей в зависимости от места и услуг, которые будут выбраны гостем.

В Тюмени выступит известная исполнительница Алена Свиридова. Солистка приедет 9 августа с акустическим концертом специально для местного ресторана «СибирьСибирь», который празднует год с открытия заведения. «Ресторану #СибирьСибирь в Тюмени исполняется 1 год с момента открытия! Команду и гостей ресторана с Днем Рождения поздравит известная певица и композитор Алена Свиридова, автор бестселлеров „Розовый фламинго“ и „Бедная овечка“. Солистка исполнит ждут как старые хиты, так и новые композиции», — указано на сайте заведения. Концерт пройдет 9 августа на веранде ресторана. Гостей там ждут в 19:00, а само выступление начнется в 20:00. Билеты при этом имеют делятся на три категории: входной билет за 3000 рублей, место за столиком за 6000 рублей, и vip-место за 8000 рублей. Однако организаторы уточнили, что стоимость может дойти до 12000 рублей в зависимости от места и услуг, которые будут выбраны гостем.