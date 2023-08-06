06 августа 2023

Полпред Якушев посетит международный бизнес-форум в Тюмени

Полпред Якушев посетит «Слет успешных предпринимателей 2023» в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев заявил, что форум стал важным местом встречи для бизнеса и властей Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев станет почетным гостем международного бизнес-форума в Тюмени. Об этом стало известно на официальном сайте полпреда, где также опубликовано его мнение о мероприятии.

«Системная поддержка предпринимательской инициативы и бизнес-сообщества — это одно из приоритетных направлений работы органов власти. „Слет успешных предпринимателей“ уже стал основным местом встречи в УрФО и России не только для самих бизнесменов, но и для региональной и федеральной власти. Здесь бизнес слушают и слышат», — передали на сайте слова Якушева.

Полпред указан среди почетных гостей на сайте «СУПа». Кроме него там находятся губернатор Тюменской области Александр Моор, сенатор Павел Тараканов и президент «Опоры России» Александр Калинин.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев станет почетным гостем международного бизнес-форума в Тюмени. Об этом стало известно на официальном сайте полпреда, где также опубликовано его мнение о мероприятии. «Системная поддержка предпринимательской инициативы и бизнес-сообщества — это одно из приоритетных направлений работы органов власти. „Слет успешных предпринимателей“ уже стал основным местом встречи в УрФО и России не только для самих бизнесменов, но и для региональной и федеральной власти. Здесь бизнес слушают и слышат», — передали на сайте слова Якушева. Полпред указан среди почетных гостей на сайте «СУПа». Кроме него там находятся губернатор Тюменской области Александр Моор, сенатор Павел Тараканов и президент «Опоры России» Александр Калинин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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