Полпред Якушев посетит международный бизнес-форум в Тюмени

Полпред Якушев посетит «Слет успешных предпринимателей 2023» в Тюмени

07 августа 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заявил, что форум стал важным местом встречи для бизнеса и властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев станет почетным гостем международного бизнес-форума в Тюмени. Об этом стало известно на официальном сайте полпреда, где также опубликовано его мнение о мероприятии. «Системная поддержка предпринимательской инициативы и бизнес-сообщества — это одно из приоритетных направлений работы органов власти. „Слет успешных предпринимателей“ уже стал основным местом встречи в УрФО и России не только для самих бизнесменов, но и для региональной и федеральной власти. Здесь бизнес слушают и слышат», — передали на сайте слова Якушева. Полпред указан среди почетных гостей на сайте «СУПа». Кроме него там находятся губернатор Тюменской области Александр Моор, сенатор Павел Тараканов и президент «Опоры России» Александр Калинин.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев станет почетным гостем международного бизнес-форума в Тюмени. Об этом стало известно на официальном сайте полпреда, где также опубликовано его мнение о мероприятии. «Системная поддержка предпринимательской инициативы и бизнес-сообщества — это одно из приоритетных направлений работы органов власти. „Слет успешных предпринимателей“ уже стал основным местом встречи в УрФО и России не только для самих бизнесменов, но и для региональной и федеральной власти. Здесь бизнес слушают и слышат», — передали на сайте слова Якушева. Полпред указан среди почетных гостей на сайте «СУПа». Кроме него там находятся губернатор Тюменской области Александр Моор, сенатор Павел Тараканов и президент «Опоры России» Александр Калинин.