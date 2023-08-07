07 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался делом об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото:
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В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Предварительной версией произошедшего является ревность. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Предварительной версией произошедшего является ревность. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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