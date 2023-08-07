Бастрыкин заинтересовался делом об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком».
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Предварительной версией произошедшего является ревность. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.
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