Бастрыкин заинтересовался делом об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге 08 августа 2023 в 01:20 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Предварительной версией произошедшего является ревность. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела об убитой 17-летней школьнице в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Предварительной версией произошедшего является ревность. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям