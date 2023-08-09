В Кургане уменьшили землю под застройку, на которую год не могут найти инвесторов. Скрин

10 августа 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Северный уменьшилась площадь земли под жилую застройку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане земельный участок в микрорайоне Северный, который продают под строительство жилых домов, уменьшили почти на три тысячи квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте администрации города. Власти уже год не могут найти застройщика для комплексной застройки территории. «О комплексном развитии территории жилой застройки по улице Дзержинского в Кургане. Площадь территории: 9 424 квадратных метров», — говорится в документе. До этого площадь участка под застройку составляла более 12 тысяч квадратов. Согласно новому постановлению, также уменьшилось число домов, предназначенных под снос. В прошлом году по проекту необходимо было демонтировать пять объектов капитального строительства, сейчас — четыре здания. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать данные изменения. Публикация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу земельный участок с домами под снос. Стоимость территории оценили в 25,5 млн рублей. Реализация комплексной застройки рассчитана на семь лет. В Кургане уменьшили площадь земельного участка под жилую застройку на 2,7 тысячи квадратных метров

В Кургане земельный участок в микрорайоне Северный, который продают под строительство жилых домов, уменьшили почти на три тысячи квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте администрации города. Власти уже год не могут найти застройщика для комплексной застройки территории. «О комплексном развитии территории жилой застройки по улице Дзержинского в Кургане. Площадь территории: 9 424 квадратных метров», — говорится в документе. До этого площадь участка под застройку составляла более 12 тысяч квадратов. Согласно новому постановлению, также уменьшилось число домов, предназначенных под снос. В прошлом году по проекту необходимо было демонтировать пять объектов капитального строительства, сейчас — четыре здания. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать данные изменения. Публикация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу земельный участок с домами под снос. Стоимость территории оценили в 25,5 млн рублей. Реализация комплексной застройки рассчитана на семь лет.