08 августа 2023

Вор из Тюмени отсудил у России сотни тысяч рублей

Заключенный из Тюмени отсудил из бюджета РФ 200 000 рублей за лишние месяцы, проведенные в колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина требовал 1,5 млн рублей, но получил лишь 200 000 Фото:

Тюменец, судимый за кражи и мелкие хищения, отсудил компенсацию в 200 000 рублей у Российской Федерации, в лице Министерства финансов РФ, так как лишние пять месяцев пробыл в колонии. Информация содержится в судебном акте по делу.

«Истец обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Поводом стало то, что мужчина на протяжении пяти месяцев излишне содержался в местах лишения свободы. Суд постановил взыскать с РФ в лице Минфина в пользу истца 200 000 рублей», — говорится в документах суда.

За несколько преступлений — кражу и мелкие хищения, мужчина был приговорен к лишению свободы. В срок отбывания наказания включили период, пока обвиняемый находился под стражей. По итогу в колонии он должен был пробыть с 14 мая 2019 года по 13 ноября 2020 года. Однако выпустили тюменца лишь спустя пять месяцев.

Постановление о сокращении срока заключения тюменца было принято лишь в марте 2021 года. Мировой судья засчитал мужчине период (день за полтора), когда он находился под стражей на время разбирательств по его делам. Таким образом вышло, что тюменец «пересидел», но в пенитенциарном учреждении узнали об этом постфактум.

По словам мужчины, из-за нарушения его прав он испытал страдания. У него ухудшилось здоровье, а еще он не смог выйти на работу, где для него уже было предоставлено место, тем самым потеряв доход. Однако в суде он не смог это подтвердить, а сейчас вновь является обвиняемым по новому делу.

Исходя из всех обстоятельств судья принял решение уменьшить требуемую компенсацию. В настоящее время истец оспаривает этот вердикт в кассационном суде.

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Тюменец, судимый за кражи и мелкие хищения, отсудил компенсацию в 200 000 рублей у Российской Федерации, в лице Министерства финансов РФ, так как лишние пять месяцев пробыл в колонии. Информация содержится в судебном акте по делу. «Истец обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Поводом стало то, что мужчина на протяжении пяти месяцев излишне содержался в местах лишения свободы. Суд постановил взыскать с РФ в лице Минфина в пользу истца 200 000 рублей», — говорится в документах суда. За несколько преступлений — кражу и мелкие хищения, мужчина был приговорен к лишению свободы. В срок отбывания наказания включили период, пока обвиняемый находился под стражей. По итогу в колонии он должен был пробыть с 14 мая 2019 года по 13 ноября 2020 года. Однако выпустили тюменца лишь спустя пять месяцев. Постановление о сокращении срока заключения тюменца было принято лишь в марте 2021 года. Мировой судья засчитал мужчине период (день за полтора), когда он находился под стражей на время разбирательств по его делам. Таким образом вышло, что тюменец «пересидел», но в пенитенциарном учреждении узнали об этом постфактум. По словам мужчины, из-за нарушения его прав он испытал страдания. У него ухудшилось здоровье, а еще он не смог выйти на работу, где для него уже было предоставлено место, тем самым потеряв доход. Однако в суде он не смог это подтвердить, а сейчас вновь является обвиняемым по новому делу. Исходя из всех обстоятельств судья принял решение уменьшить требуемую компенсацию. В настоящее время истец оспаривает этот вердикт в кассационном суде.
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