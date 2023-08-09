09 августа 2023

В Кургане двое лже-силовиков обманом выманили у пенсионеров сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские пенсионеры отдали лже-силовикам сотни тысяч рублей Фото:

Двух жителей южных районов России будут судить по обвинению в групповом мошенничестве в крупном размере. Молодые люди представлялись силовиками и выманили у пенсионеров Кургана более 900 тысяч рублей. Об уголовном деле рассказали в областной прокуратуре.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей южных регионов Российской Федерации 1999 и 2000 годов рождения, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, в составе организованной группы лиц)», — информирует сайт ведомства. Молодые люди 23-24 лет звонили пожилым курганцам и под видом сотрудников силовых структур, требовали от них деньги якобы за решение проблем их родственников в ДТП.

После звонков мужчины приехали в Курган и начали собирать деньги. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве. Они помещены в СИЗО решением суда, у них изъяли около 800 тысяч незаконно полученных средств.

Уголовное дело вскоре поступит в суд. Лже-силовикам грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

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Двух жителей южных районов России будут судить по обвинению в групповом мошенничестве в крупном размере. Молодые люди представлялись силовиками и выманили у пенсионеров Кургана более 900 тысяч рублей. Об уголовном деле рассказали в областной прокуратуре. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей южных регионов Российской Федерации 1999 и 2000 годов рождения, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, в составе организованной группы лиц)», — информирует сайт ведомства. Молодые люди 23-24 лет звонили пожилым курганцам и под видом сотрудников силовых структур, требовали от них деньги якобы за решение проблем их родственников в ДТП. После звонков мужчины приехали в Курган и начали собирать деньги. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве. Они помещены в СИЗО решением суда, у них изъяли около 800 тысяч незаконно полученных средств. Уголовное дело вскоре поступит в суд. Лже-силовикам грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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