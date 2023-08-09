В тюменских ресторанах взлетят цены на суши и роллы

В тюменских заведениях общепита вырастут цены на ролы и суши из-за резкого подорожания риса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила ресторатор Ирина Щепелина. По ее словам, за последний месяц цена на крупу выросла в среднем на 11%.
«Рис вырос на 11%. Это за последний месяц. Пока мы стоимость блюд не меняем, но думаю, к сентябрю будет подорожание роллов на 2-3%», — сообщила предприниматель Ирина Щепелина.
Собеседница добавляет, что бизнес всегда ищет новые пути. Так рестораторы активно расширяют круг поставщиков, стараясь не терять в качестве и цене.
Кризис на рынке возник из-за запрета на экспорт риса из Индии. Причиной отказа послужил неурожай. Вслед за Индией Россия также ввела запрет на вывоз этой крупы за границу. Ограничение продлится до 31 декабря 2023 года.
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