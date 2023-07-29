Правительство РФ запретило экспорт риса до конца года

29 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Запрет на экспорт риса продлится до начала нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское правительство ввело ограничения на экспорт риса и рисовой крупы. Оно продлится до 31 декабря 2023 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», — следует из постановления, но опубликовано на официальном сайте правительства России . Такое решение было принято для того, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке. Для экспорта риса есть ряд исключений. Так, ограничения не коснутся поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Также правительство России разрешает отправлять рис за рубеж для гуманитарной помощи.

Российское правительство ввело ограничения на экспорт риса и рисовой крупы. Оно продлится до 31 декабря 2023 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», — следует из постановления, но опубликовано на официальном сайте правительства России. Такое решение было принято для того, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке. Для экспорта риса есть ряд исключений. Так, ограничения не коснутся поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Также правительство России разрешает отправлять рис за рубеж для гуманитарной помощи.