В ЯНАО на бизнес-центр с правительственными офисами претендует местный предприниматель

В ЯНАО местный предприниматель стал единственным участником торгов за «Ямал-Плаза»

На здание «Ямал-Плаза» претендует ямальский бизнесмен (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнес-центр «Ямал-Плаза» в Салехарде, ключевыми арендаторами в котором являются правительственные структуры, не смогли продать с аукциона. Процедура не состоялась, так как на торги заявился только один участник, ямальский предприниматель Егор Лохман, следует из протокола аукциона, прошедшего 11 августа.

«Организатором аукциона — АО „Российский аукционный дом“, принято решение признать аукцион несостоявшимся. Заявился один участник», — сообщается в протоколе проведения торгов, размещенного на портале Российского аукционного дома.

При этом, из документа следует, что если на аукцион заявился один участник, ПАО Национальный банк «Траст», выступающий бенефициаром ООО «Риджерс», на балансе которого находится здание, вправе заключить договор купли-продажи с единственным участником, при его согласии. Процедура сделки пройдет спустя десять рабочих дней, после признания торгов несостоявшимися.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО 11 августа пройдут торги за офисное здание «Ямал-Плаза». Начальная ставка составляла 676 миллионов 125 тысяч рублей, нижняя граница торгов определялась в 646 миллионов 31 тысячу рублей.