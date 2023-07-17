Продажу офисника в ЯНАО перенесли на начало августа

В Салехарде торги по бизнес-центру «Ямал-Плаза» пройдут 11 августа

18 июля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

«Ямал-Плаза» в Салехарде вновь выставили на торги (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) продолжаются попытки продать бизнес-центр «Ямал-Плаза», ключевыми арендаторами в котором являются структуры окружного правительства. Центр продается уже несколько лет, очередные торги назначены на 11 августа, следует из информации ПАО Национальный банк «Траст». «Торги осуществляются с аукциона на понижение. Начальная ставка — 676 миллионов 125 тысяч рублей, минимальная цена торгов — 646 миллионов 31 тысяча рублей», — сообщается на сайте Национального банка «Траст». Таким образом, владельцы бизнес-центра готовы снизить фактическую стоимость здания на 30 миллионов рублей. «Ямал-Плаза» построен в 2012 году и находится на балансе ООО «Риджерс», бенефициаром выступает Национальный банк «Траст». Центр «Ямал-Плаза» продается несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito, за здание просили 676 миллионов рублей. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ.

В Салехарде (ЯНАО) продолжаются попытки продать бизнес-центр «Ямал-Плаза», ключевыми арендаторами в котором являются структуры окружного правительства. Центр продается уже несколько лет, очередные торги назначены на 11 августа, следует из информации ПАО Национальный банк «Траст». «Торги осуществляются с аукциона на понижение. Начальная ставка — 676 миллионов 125 тысяч рублей, минимальная цена торгов — 646 миллионов 31 тысяча рублей», — сообщается на сайте Национального банка «Траст». Таким образом, владельцы бизнес-центра готовы снизить фактическую стоимость здания на 30 миллионов рублей. «Ямал-Плаза» построен в 2012 году и находится на балансе ООО «Риджерс», бенефициаром выступает Национальный банк «Траст». Центр «Ямал-Плаза» продается несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito, за здание просили 676 миллионов рублей. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ.