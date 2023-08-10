В Тюмени проводят йогу, доводящую до слез. Фото

11 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В начале сессии преподаватель узнает о проблемах клиента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени проводят йогу, на занятиях которой практически каждый не может сдержать чувств и начинает плакать, смеяться или истерить. Как рассказал преподаватель и основатель Har yoga space Владимир Стародубов, такие яркие эмоции проявляются из-за наличия телесных блоков, с которыми человек не может справиться сам. «Я работаю с человеком в личной сессии. Минут 30 уходит на обмен актуальным состоянием, с чем человек пришел, что у него болит. Как правило, это три направления: мысли, чувства, тело. <…> Мы определяем, где у человека больше всего вопросов и начинаем продвигаться к разрешению этого процесса. Сначала беседой, а потом нажатием на точки в 7 поясах блоков. Я разжимаю эти точки, а сверху даю практику кундалини-йоги <…> И после этого человек раскрывается, у него просто прут чувства, порой неуправляемым образом, что он может и смеяться, и плакать, и кричать», — приводит Стародубов пример сеанса, основанного на вегетотерапии Райха и кундалини-йоге. Основатель центра объяснил, что такие эмоции возникают из-за освобождения от стресса, с которым человек ранее ничего не делал. «Надо как бы со стрессом сталкиваться, а человека сжимает каждый раз. Он накапливает это. А разжиматься как проще всего? Бей, беги, замри. Ну либо пить, либо еще как-то. Поэтому как люди реагируют на занятия? Когда я вызываю у них кортизол (гормон стресса — прим URA.RU), заставляю их это проживать — [они] плачут, смеются истерят, бьют руками, их гнет во все стороны», — рассказал Стародубов. Он добавил, что после сеанса люди отпускают накопившиеся эмоции и уходят со счастливыми лицами. Фото: Владимир Стародубов Фото: Владимир Стародубов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени проводят йогу, на занятиях которой практически каждый не может сдержать чувств и начинает плакать, смеяться или истерить. Как рассказал преподаватель и основатель Har yoga space Владимир Стародубов, такие яркие эмоции проявляются из-за наличия телесных блоков, с которыми человек не может справиться сам. «Я работаю с человеком в личной сессии. Минут 30 уходит на обмен актуальным состоянием, с чем человек пришел, что у него болит. Как правило, это три направления: мысли, чувства, тело. <…> Мы определяем, где у человека больше всего вопросов и начинаем продвигаться к разрешению этого процесса. Сначала беседой, а потом нажатием на точки в 7 поясах блоков. Я разжимаю эти точки, а сверху даю практику кундалини-йоги <…> И после этого человек раскрывается, у него просто прут чувства, порой неуправляемым образом, что он может и смеяться, и плакать, и кричать», — приводит Стародубов пример сеанса, основанного на вегетотерапии Райха и кундалини-йоге. Основатель центра объяснил, что такие эмоции возникают из-за освобождения от стресса, с которым человек ранее ничего не делал. «Надо как бы со стрессом сталкиваться, а человека сжимает каждый раз. Он накапливает это. А разжиматься как проще всего? Бей, беги, замри. Ну либо пить, либо еще как-то. Поэтому как люди реагируют на занятия? Когда я вызываю у них кортизол (гормон стресса — прим URA.RU), заставляю их это проживать — [они] плачут, смеются истерят, бьют руками, их гнет во все стороны», — рассказал Стародубов. Он добавил, что после сеанса люди отпускают накопившиеся эмоции и уходят со счастливыми лицами.