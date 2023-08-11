Мэрию Ишима попросили бесплатно возить членов избиркома по домам избирателей

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэрии Ишима (Тюменская область) рекомендовано предоставить бесплатный транспорт для членов избиркома в рамках проекта «Мобильная УИК» на выборах губернатора. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального избиркома. Ранее URA.RU писало, что проект предполагает подомовой обход, чтобы повысить явку на голосовании.

«Рекомендовать администрации города Ишима оказывать содействие территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям, участвующим в реализации проекта „Мобильная УИК“, по предоставлению на безвозмездной основе транспортных средств для реализации полномочий по информированию избирателей», — говорится в документе. Члены УИК будут информировать избирателей о выборах, кандидатах, адресах проведения голосованиям, формах и прочем.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. За пост главы региона будут бороться Александр Моор («Единая Россия), Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Денис Садовников (ЛДПР).