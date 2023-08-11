Источник: депутат гордумы Екатеринбурга находится под подпиской о невыезде

Виталий Чачин опровергает информацию о подписке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин находится под подпиской о невыезде. Информацию, размещенную в одном из местных СМИ, подтвердил источник URA.RU в политтусовке. В то же время сам Чачин настаивает, что это неправда.

Детали уголовного дела, о котором URA.RU рассказывало в начале июля, в своем telegram-канале опубликовала газета «Вечерние ведомости». По данным издания, Чачину якобы вменяют картельный сговор — пункт «а» часть 2 статьи 178 УК РФ («Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Якобы следователи считают, что Чачин — руководитель фирмы «Ситибилдинг» — мог сговориться с главой ООО «Техностройкомплект» не снижать сумму контракта на аукционе по строительству моста через Урал в Челябинской области. Закупку в феврале 2021-го проводили власти Кизильского района. Сумма контракта составила в итоге более 66 миллионов рублей.

Следователь, отмечает газета, решил ограничить передвижения Чачина. «Да, я слышал, что он под подпиской», — прокомментировал источник URA.RU. Другой информированный собеседник — в екатеринбургской власти — сказал, что не знает, правда ли Чачина подозревают именно в картельном сговоре.

«Меня никто никуда не вызывал, ничего не предъявлял. Ни под какими подписками я не нахожусь», — сказал Чачин URA.RU. Из его слов также следует, что «Техностройкомплект» и «Ситибилдинг» связаны между собой, но сговора не было. «Ну как может левая рука с правой рукой одного человека договориться? Естественно, никаких картелей в их истинном понимании, предусмотренном Уголовным кодексом, законом о защите конкуренции, не существовало», — заявил политик.

Он также отметил, что ранее органы — в том числе федеральная антимонопольная служба — уже разбирали эти материалы, но вынесли по ним «отказняк». Это, по словам Чачина, происходило одновременно с его разбирательством с бардом Александром Новиковым (URA.RU писало о нем в феврале 2023-го). «Кто это все сейчас поднимает, понятно. Но непонятно, для чего», — добавил Чачин.

Депутат идет от «Единой России» в новый созыв гордумы по округу №12. Чачина относят к группе депутатов, связанных с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет сократить его фракцию в думе, и потому Чачина в новом созыве изначально не видел. Однако депутата поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Первые данные о том, что Чачин якобы стал фигурантом уголовного дела, появились в начале июля, накануне конференции, где «Единая Россия» выдвигала своих кандидатов. Мэр Орлов по горячим следам косвенно подтверждал информацию о деле, но говорил, что оно пока бесфигурантное.

Снимать с выборов Чачина в итоге не стали, решив дождаться предъявления ему фактурных претензий со стороны силовиков. Один из источников URA.RU утверждает, что Чачину «дадут избраться». Хотя у мэрии уже есть кандидат ему на замену — от «Справедливой России» чиновники по 12-му округу выдвинули Евгения Шилова, управляющего директора застройщика «Ривьера».