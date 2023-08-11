Тюменцам назвали условие, при котором появится ночной общественный транспорт

Власти Тюмени рассмотрят идею запуска ночных автобусных маршрутов

Рейсы помогут молодежи посещать культурные мероприятия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени могут запустить ночные рейсы общественного транспорта, которые помогут обеспечить ночную жизнь молодежи в городе. Однако для этого от тюменцев требуется показать заинтересованность в культурном отдыхе в позднее время. Об этом URA.RU рассказал Кирилл Калугин, менеджер проекта «Видели ночь».

«Да, есть определенные планы (речь идет о разработке поздних автобусных маршрутов — прим URA.RU), которые, в случае выхода проекта из тестового в постоянный формат, будут разрабатываться совместно с администрацией города Тюмени. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы эти маршруты проходили через точки притяжения молодежи, через общественные пространства, где будут проходить ночные мероприятия», — сообщил Калугин.

Проект «Видели ночь», менеджером которого является Калугин, ориентирован на создание ночных культурных мероприятий в Тюмени. Сейчас там создают коллаборации с творческими сообществами городами и работают с активной молодежью. Пока что все это существует в тестовом формате, однако наличие интереса со стороны тюменцев и стабильная посещаемость позволят стать проекту постоянным. В этом случае и будет обсуждаться создание ночных автобусов.

Ранее URA.RU сообщало, что запрос на ночную жизнь поступил от молодежи, победившей в конкурсе «Лидеры72». Свое предложение о создании мероприятий в ночное время и запуске поздних автобусных маршрутов они адресовали губернатору Тюменской области Александру Моору, который поддержал их идею.