Политолог Минченко: Моор обезопасил выборы и регион от внутриэлитных конфликтов

14 августа 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Евгений Минченко описал предвыборную кампанию Моора Фото: Олег Барханов © URA.RU Федеральный политолог Евгений Минченко дал оценку кампании Александра Моора на губернаторских выборах-2023. В своем докладе «Госсовет 2.0» политолог отнес предвыборную кампанию Моора к «умеренно активным» благодаря умению главы Тюменской области лавировать между интересами элитных группировок региона. «Моор является модератором крупных инфраструктурных проектов, находя баланс интересов между заинтересованными элитными группами. Это позволяет проводить выборы без какого-либо внутриэлитного напряжения», — сказано в докладе. Минченко отмечает факторы, которые позитивно отразятся на результатах голосования для действующего губернатора: Рост численности населения;

Привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест;

Возможность построить карьеру;

Яркие мега-проекты (аэропорт в Тобольске, межвузовский кампус)

В докладе проанализирована динамика политической устойчивости губернаторов УрФО. Лидерами по прочности позиций Минченко называет Александра Моора и главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ранее Александр Моор вошел в топ самых влиятельных губернаторов РФ. URA.RU также сообщало о главном вызове, с которым столкнулся предвыборный штаб губернатора.

Федеральный политолог Евгений Минченко дал оценку кампании Александра Моора на губернаторских выборах-2023. В своем докладе «Госсовет 2.0» политолог отнес предвыборную кампанию Моора к «умеренно активным» благодаря умению главы Тюменской области лавировать между интересами элитных группировок региона. «Моор является модератором крупных инфраструктурных проектов, находя баланс интересов между заинтересованными элитными группами. Это позволяет проводить выборы без какого-либо внутриэлитного напряжения», — сказано в докладе. Минченко отмечает факторы, которые позитивно отразятся на результатах голосования для действующего губернатора: В докладе проанализирована динамика политической устойчивости губернаторов УрФО. Лидерами по прочности позиций Минченко называет Александра Моора и главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ранее Александр Моор вошел в топ самых влиятельных губернаторов РФ. URA.RU также сообщало о главном вызове, с которым столкнулся предвыборный штаб губернатора.