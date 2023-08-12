12 августа 2023
11 августа 2023

Курганцы массово пришли на музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстрадно-симфонический оркестр им. А.С.Бадхена в Свердловской филармонии. Екатеринбург, трубач, оркестр имени бадхена
Жители Кургана и гости города 13 августа массово пришли на музыкальный фестиваль Фото:

Жители Кургана и гости города 13 августа вечером массово пришли на музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023», чтобы послушать игру виртуозов из нескольких оркестров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На Троицкой площади зрители фестиваля „Августовская симфониада-2023“ уже погрузились в мир музыкальной гармонии. Публика аплодировала виртуозной игре Зауральского симфонического оркестра, камерного оркестра из Уфы. Курганцев восхитило выступление Омского академического симфонического оркестра», — передает корреспондент с места событий.

Среди зрителей были замечены мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров. Музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023» организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее в Далматово Курганской области выступил Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга. Музыканты исполнили классические произведения.

На музыкальный фестиваль пришли мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров
На музыкальный фестиваль пришли мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров
Фото:
Курганцы погрузили в мир музыкальной гармонии на фестивале «Августовская симфониада-2023»
Курганцы погрузились в мир музыкальной гармонии на фестивале «Августовская симфониада-2023»
Фото:

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Жители Кургана и гости города 13 августа вечером массово пришли на музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023», чтобы послушать игру виртуозов из нескольких оркестров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На Троицкой площади зрители фестиваля „Августовская симфониада-2023“ уже погрузились в мир музыкальной гармонии. Публика аплодировала виртуозной игре Зауральского симфонического оркестра, камерного оркестра из Уфы. Курганцев восхитило выступление Омского академического симфонического оркестра», — передает корреспондент с места событий. Среди зрителей были замечены мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров. Музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023» организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее в Далматово Курганской области выступил Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга. Музыканты исполнили классические произведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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