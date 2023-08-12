Жители Кургана и гости города 13 августа вечером массово пришли на музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023», чтобы послушать игру виртуозов из нескольких оркестров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На Троицкой площади зрители фестиваля „Августовская симфониада-2023“ уже погрузились в мир музыкальной гармонии. Публика аплодировала виртуозной игре Зауральского симфонического оркестра, камерного оркестра из Уфы. Курганцев восхитило выступление Омского академического симфонического оркестра», — передает корреспондент с места событий.
Среди зрителей были замечены мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров. Музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023» организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее в Далматово Курганской области выступил Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга. Музыканты исполнили классические произведения.
На музыкальный фестиваль пришли мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров
Фото: Влад Грозный, журналист URA.RU
Курганцы погрузились в мир музыкальной гармонии на фестивале «Августовская симфониада-2023»
Жители Кургана и гости города 13 августа вечером массово пришли на музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023», чтобы послушать игру виртуозов из нескольких оркестров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На Троицкой площади зрители фестиваля „Августовская симфониада-2023“ уже погрузились в мир музыкальной гармонии. Публика аплодировала виртуозной игре Зауральского симфонического оркестра, камерного оркестра из Уфы. Курганцев восхитило выступление Омского академического симфонического оркестра», — передает корреспондент с места событий. Среди зрителей были замечены мэр Кургана Елена Ситникова и председатель городской думы Игорь Прозоров. Музыкальный фестиваль «Августовская симфониада-2023» организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее в Далматово Курганской области выступил Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга. Музыканты исполнили классические произведения.