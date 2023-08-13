13 августа 2023
12 августа 2023

Житель Тюменской области убил брата из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Конфликт между братьями возник во время распития спиртных напитков Фото:

Житель села Аромашево Тюменской области убил старшего брата, приревновав его к своей сожительнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 38-летним обвиняемым и его 41-летним братом произошел конфликт на почве ревности. После совместного распития с родственником алкоголя фигурант ушел в магазин за добавкой, вернувшись, он увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице», — говорится в сообщении ведомства.

Ревнивый мужчина нанес брату множество ударов руками и ногами. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он скончался. Следствие собрало нужную доказательную базу, сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель села Аромашево Тюменской области убил старшего брата, приревновав его к своей сожительнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. «Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 38-летним обвиняемым и его 41-летним братом произошел конфликт на почве ревности. После совместного распития с родственником алкоголя фигурант ушел в магазин за добавкой, вернувшись, он увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице», — говорится в сообщении ведомства. Ревнивый мужчина нанес брату множество ударов руками и ногами. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он скончался. Следствие собрало нужную доказательную базу, сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...