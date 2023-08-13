Житель Тюменской области убил брата из-за ревности

Конфликт между братьями возник во время распития спиртных напитков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Аромашево Тюменской области убил старшего брата, приревновав его к своей сожительнице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 38-летним обвиняемым и его 41-летним братом произошел конфликт на почве ревности. После совместного распития с родственником алкоголя фигурант ушел в магазин за добавкой, вернувшись, он увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице», — говорится в сообщении ведомства.

Ревнивый мужчина нанес брату множество ударов руками и ногами. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он скончался. Следствие собрало нужную доказательную базу, сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения