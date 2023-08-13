Тюменский обком КПРФ загнал «Коммунистов России» в патовую ситуацию

Тюменское отделение КПРФ подало жалобу на лидера партсписка «Коммунистов России»

В тюменской политике начался новый конфликт на выборах в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский обком КПРФ подал жалобу на лидера партсписка «Коммунистов России» и единственного потенциально проходного кандидата в гордуму Тюмени Динара Абукина. Его заподозрили в грубом нарушении избирательного законодательства. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов Тюмени.

«Обком КПРФ выяснил, что жена Динара Абукина — лидера партсписка КомРоссов — работает в избиркоме Восточного административного округа (отвечает за выборы в гордуму Тюмени). Законодательство запрещает работать в ТИК родственникам или подчиненным кандидата, нарушение грозит снятием с выборов», — рассказывают собеседники агентства.

По данным источников, теперь КомРоссам предстоит выбирать, кем пожертвовать: единственным перспективным кандидатом или единственным представителем в горизбиркоме. Любой выбор ослабит позиции партии, что на руку КПРФ.

Ранее «Коммунисты России» подали жалобу на кандидата от КПРФ Павла Николаева. Так «Коммунисты России» пытаются избавиться от конкурентов от оппозиции на выборах в гордуму Тюмени.