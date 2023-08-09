«Коммунисты России» расчищают предвыборное поле в гордуму Тюмени

«Коммунисты России» пытаются избавиться от конкурентов от оппозиции на выборах в гордуму Тюмени, посылая на них жалобы в территориальные избирательные комиссии. В распоряжении URA.RU оказались документы, свидетельствующие о подаче жалоб на кандидатов Алексея Чиркова (ЛДПР) и Павла Николаева (КПРФ).
«Находят формальные причины, по которым можно подать жалобу. Чаще всего — это несоблюдение каких-либо тонкостей избирательного законодательства. Однако, не имея влияния в регионе, переломить ситуацию в свою пользу КомРоссам пока не удается: все их требования остаются без удовлетворения», — делятся собеседники агентства.
Список партии «Коммунисты России» возглавил бывший депутат от КПРФ Динар Абукин. От партии также выдвинулись несколько судимых кандидатов.
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