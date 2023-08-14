14 августа 2023

«Иванушки International» зажгли на площади 400-летия Тюмени. Фото, видео

«Иванушки International» выступили на площади 400-летия Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Иванушки. Тюмень
«Иванушки International» исполнили любимые хиты тюменцев Фото:

В Тюмени на площади 400-летия отшумел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Солисты во время выступления спускались со сцены к зрителям, фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Корреспондент URA.RU сообщил, что послушать выступление звезд пришли тысячи жителей и гостей региона.

«На площади собрались тысячи людей. Тюменцы хором подпевали „Иванушкам“. Музыканты во время выступления подходили к зрителям, фотографировались, давали автографы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что бесплатный концерт группы «Иванушки International» организовало агентство недвижимости «Этажи». Выступление артистов приурочено к дню образования Тюменской области.

Иванушки. Тюмень
Артисты делали селфи со зрителями
Фото:
Иванушки. Тюмень
Фото:
Иванушки. Тюмень
Тюменцы хором подпевали любимой группе
Фото:

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В Тюмени на площади 400-летия отшумел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Солисты во время выступления спускались со сцены к зрителям, фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Корреспондент URA.RU сообщил, что послушать выступление звезд пришли тысячи жителей и гостей региона. «На площади собрались тысячи людей. Тюменцы хором подпевали „Иванушкам“. Музыканты во время выступления подходили к зрителям, фотографировались, давали автографы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что бесплатный концерт группы «Иванушки International» организовало агентство недвижимости «Этажи». Выступление артистов приурочено к дню образования Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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