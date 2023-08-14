«Иванушки International» выступили на площади 400-летия Тюмени

«Иванушки International» исполнили любимые хиты тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на площади 400-летия отшумел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Солисты во время выступления спускались со сцены к зрителям, фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Корреспондент URA.RU сообщил, что послушать выступление звезд пришли тысячи жителей и гостей региона.

«На площади собрались тысячи людей. Тюменцы хором подпевали „Иванушкам“. Музыканты во время выступления подходили к зрителям, фотографировались, давали автографы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что бесплатный концерт группы «Иванушки International» организовало агентство недвижимости «Этажи». Выступление артистов приурочено к дню образования Тюменской области.

Артисты делали селфи со зрителями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU