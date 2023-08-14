В Тюмени на площади 400-летия отшумел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Солисты во время выступления спускались со сцены к зрителям, фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Корреспондент URA.RU сообщил, что послушать выступление звезд пришли тысячи жителей и гостей региона.
«На площади собрались тысячи людей. Тюменцы хором подпевали „Иванушкам“. Музыканты во время выступления подходили к зрителям, фотографировались, давали автографы», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что бесплатный концерт группы «Иванушки International» организовало агентство недвижимости «Этажи». Выступление артистов приурочено к дню образования Тюменской области.
В Тюмени на площади 400-летия отшумел бесплатный концерт группы «Иванушки International». Солисты во время выступления спускались со сцены к зрителям, фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Корреспондент URA.RU сообщил, что послушать выступление звезд пришли тысячи жителей и гостей региона. «На площади собрались тысячи людей. Тюменцы хором подпевали „Иванушкам“. Музыканты во время выступления подходили к зрителям, фотографировались, давали автографы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что бесплатный концерт группы «Иванушки International» организовало агентство недвижимости «Этажи». Выступление артистов приурочено к дню образования Тюменской области.